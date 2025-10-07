Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Fantacalcio - I Player of the Match della 6^ giornata

Fantacalcio - I Player of the Match della 6^ giornataTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:10Fantacalcio
di Luca Di Leonardo

Tarik MUHAREMOVIC (Verona-Sassuolo 0-1): insieme al collega Idzes gestisce con grande autorevolezza la coppia esplosiva Giovane-Orban, la cui mobilità ha dato grossi grattacapi a Juve e Roma nelle gare precedenti. Una sicurezza. Fantavoto: 7

Matteo CANCELLIERI (Lazio-Torino 3-3): è giunto a piena maturazione dopo anni di prestiti. Le sue sgasate sono micidiali per la svagata difesa granata, ne approfitta così il numero 22 biancoceleste per infilarsi a tutta velocità negli spazi. Sul primo gol scarica un sinistro violento che buca le mani a Israel, mentre sul secondo si fuma Lazaro in velocità, sterza sul sinistro e mette dentro. Terzo gol nelle ultime due. Fantavoto: 14

Riccardo SOTTIL (Parma-Lecce 0-1): il suo cross velenoso finisce in porta e regala tre punti fondamentali ai giallorossi in chiave salvezza. Giusto premio per la prestazione. Fantavoto: 10

Ange-Yoan BONNY (Inter-Cremonese 4-1): è il secondo giocatore interista negli ultimi 20 anni a contribuire a 4 gol nella prima partita da titolare. Numeri incredibili per il giovane francese, che realizza 3 assist e 1 gol, portando il corrispettivo di una doppietta ai fantallenatori. Le giovani "riserve" della ThuLa possono far stare tranquilli i tifosi nerazzurri. È il migliore di giornata. Fantavoto: 14.5

DIEGO CARLOS (Atalanta-Como 1-1): un po' a sorpresa si ritrova Lookman come avversario diretto, un cliente decisamente ostico, ma con tutta la sua esperienza guida il giovane compagno Ramón e tutta la difesa comasca contro le folate atalantine, non sbagliando praticamente nulla. Fantavoto: 6

Oumar SOLET (Udinese-Cagliari 1-1): gigioneggia con la sua solita andatura contro gli attaccanti cagliaritani, e supporta la manovra offensiva. Regala l'assist, con un po' di fortuna, a Kabasele per l'1-1. Fantavoto: 7.5

Nicolò CAMBIAGHI (Bologna-Pisa 4-0): fa praticamente tutto lui. Segna il gol dell'1-0, fa espellere Toure, prende la punizione del 2-0 e dulcis in fundo regala l'assist del 3-0 ad Orsolini. Chapeau. Fantavoto: 12

Matias SOULÉ (Fiorentina-Roma 1-2): è l'uomo in più della squadra di Gasperini, uno dei pochi in grado di accendere una manovra offensiva con le polveri bagnate in queste prime partite stagionali. Un gol e un assist da corner permettono ai giallorossi di sbancare Firenze. Fantavoto: 11.5

Zambo ANGUISSA (Napoli-Genoa 2-1): la sua partita è lo specchio di quella della squadra. La vede poco o niente nel primo tempo, nella ripresa riaccende totalmente la luce con l'inserimento perfetto sul pallone vacante respinto da Vasquez, che il camerunense mette dentro di testa. Da li in poi sale in cattedra, e rischia la doppietta in occasione del gol di Hojlund. Fantavoto: 10.5

Mike MAIGNAN (Juventus-Milan 0-0): nella noia della gara dello Stadium, la sua straordinaria parata da due passi su Gatti è praticamente l'unica giocata degna di nota. Una parata incredibile, in particolare per l'estensione che il francese ha su un tiro forte e molto ravvicinato. Fantavoto: 7

Articoli correlati
Fantacalcio, Top & Flop 6^ giornata Serie A 2025-2026 Fantacalcio, Top & Flop 6^ giornata Serie A 2025-2026
Fantacalcio, 6^ giornata: gli indici di schierabilità di ogni match Fantacalcio, 6^ giornata: gli indici di schierabilità di ogni match
Fantacalcio, 4 scommesse per la 6^ giornata Fantacalcio, 4 scommesse per la 6^ giornata
Altre notizie Fantacalcio
Fantacalcio - I Player of the Match della 6^ giornata Fantacalcio - I Player of the Match della 6^ giornata
Fantacalcio, Top & Flop 6^ giornata Serie A 2025-2026 Fantacalcio, Top & Flop 6^ giornata Serie A 2025-2026
Fantacalcio, 6^ giornata: gli indici di schierabilità di ogni match Fantacalcio, 6^ giornata: gli indici di schierabilità di ogni match
Fantacalcio, 4 scommesse per la 6^ giornata Fantacalcio, 4 scommesse per la 6^ giornata
Fantacalcio, 5 insegnamenti dalla 5a giornata Serie A Fantacalcio, 5 insegnamenti dalla 5a giornata Serie A
Fantacalcio, infortunati & squalificati 6^ giornata Serie A Fantacalcio, infortunati & squalificati 6^ giornata Serie A
Fantacalcio, Top & Flop 5^ giornata Serie A 2025-2026 Fantacalcio, Top & Flop 5^ giornata Serie A 2025-2026
Fantacalcio, 5^ giornata: gli indici di schierabilità di ogni match Fantacalcio, 5^ giornata: gli indici di schierabilità di ogni match
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Gasperini primo con la Roma senza la Roma che aveva immaginato a luglio. De Laurentiis nella Primavera 2024 ci aveva visto giusto due volte
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Gasperini primo con la Roma senza la Roma che aveva immaginato a luglio. De Laurentiis nella Primavera 2024 ci aveva visto giusto due volte
3 L'Atalanta non poteva aspettare Nicolò Cambiaghi. Ed era una plusvalenza secca
4 Zirkzee e Mainoo saranno i prossimi Hojlund e McTominay
5 Matic: "Mi aspettavo Vlahovic alla Juve per 10 anni". Poi parla delle lacrime di Dybala
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Gattuso: "Chiesa non se la sente. Israele? Dobbiamo giocarla, altrimenti 3-0 a tavolino"
Immagine top news n.1 178 giocatori di Serie A in Nazionale: l’elenco completo, squadra per squadra
Immagine top news n.2 Marotta: "Senza plusvalenze le big italiane non presenterebbero un bilancio adeguato"
Immagine top news n.3 I Friedkin oggi a Roma. Presenti all'ECA, i proprietari faranno tappa a Trigoria
Immagine top news n.4 Inter, migliora Thuram. Il francese punta a essere pronto per la Roma
Immagine top news n.5 Da Politano a Zaccagni fino a Pio Esposito: Giuffredi parla a 360° dei suoi assistiti
Immagine top news n.6 Milan-Como in Australia: la UEFA dà l'ok, ma poi interviene con un comunicato ufficiale
Immagine top news n.7 "L'America è lontana" e lo sa anche Buffon. Intanto l'Italia mette nel mirino l'Estonia
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Christian Pulisic deve ancora rinnovare con il Milan: cosa vuol fare il club?
Immagine news podcast n.2 Mercato o attaccanti in rosa? Come sostituirà Belotti il Cagliari?
Immagine news podcast n.3 Emergenza nerissima per l'Atalanta: scopriremo un altro giovane talento?
Immagine news podcast n.4 La clamorosa incoronazione di Hojlund da parte di De Bruyne
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Ravezzani: "L’Inter rimane la più attrezzata. Dominate le ultime tre giornate"
Immagine news Serie C n.2 Ravenna, Rrapaj: "Vogliamo sognare in grande. Siamo pronti a dar fastidio a tutti"
Immagine news Serie C n.3 Milanese: "Il popolo della Triestina merita di più. Delusione? Il Perugia"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bianchi: "Roma, puoi restare al vertice. Sembra che il pilota conosca la macchina alla perfezione"
Immagine news Serie A n.2 Marotta: "Ronaldo diverso dagli altri. A tavola analizzava anche le caratteristiche dell'acqua"
Immagine news Serie A n.3 Ravezzani: "L’Inter rimane la più attrezzata. Dominate le ultime tre giornate"
Immagine news Serie A n.4 Juventus, quando torna Bremer: una data cerchiata in rosso per essere al top della forma
Immagine news Serie A n.5 Gattuso: "Chiesa non se la sente. Israele? Dobbiamo giocarla, altrimenti 3-0 a tavolino"
Immagine news Serie A n.6 Barella col sorriso all'Inter: "Sono da 7 anni qua, ho sempre sognato un gruppo così"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Assemblea Eca, presente anche il presidente della Lega B Paolo Bedin
Immagine news Serie B n.2 Serie B, 2 in 1: Venezia regina dei primi tempi, Modena e Palermo padroni del finale
Immagine news Serie B n.3 Empoli, Nasti e il gol al Sudtirol: "È per la mia ragazza e per il bimbo che sta per nascere"
Immagine news Serie B n.4 Quattordici squadre e 39 calciatori. Tutti i protagonisti della Serie B in Nazionale
Immagine news Serie B n.5 Dagli anni alla Juve all'approdo alla Carrarese, con un occhio sul Napoli: Hasa si racconta
Immagine news Serie B n.6 Entella, un punto in quattro gare. Parodi: "Gestiamo la pressione nella giusta maniera"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Bonatti approda alla Dolomiti Bellunesi
Immagine news Serie C n.2 Rimini già penalizzato, per il deferimento della Triestina c'è da attendere il 23 ottobre
Immagine news Serie C n.3 Serie C, primo raduno stagionale della Rappresentativa. Tutti i giocatori convocati
Immagine news Serie C n.4 Serie C, punto di penalità per il Rimini: la nota della FIGC. E la nuova classifica del Girone B
Immagine news Serie C n.5 Dolomiti Bellunesi, arriva il nuovo allenatore: si tratta di Andrea Bonatti
Immagine news Serie C n.6 Guidonia Montecelio, il Sindaco Lombardo lancia l'appello per scegliere il nome
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma, domani il debutto in Champions con il Real Madrdi: le convocate di Rossettini
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Pilgrim: "Felice di essere rimasta. Obiettivi? Vogliamo vincere"
Immagine news Calcio femminile n.3 La Juve esordisce in Europa: contro il Benfica la gara d'apertura della nuova UWCL
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Rosucci: "Cercheremo di dire la nostra anche in Europa"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus, domani l'esordio in Champions. Canzi: "Vogliamo andare avanti in ogni competizione"
Immagine news Calcio femminile n.6 La Top 11 della Serie A Women: Corelli-Floe guidano l'attacco. Non ci sono juventine
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pio e Francesco, quando essere italiani è pericoloso