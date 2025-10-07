Fantacalcio - I Player of the Match della 6^ giornata

Tarik MUHAREMOVIC (Verona-Sassuolo 0-1): insieme al collega Idzes gestisce con grande autorevolezza la coppia esplosiva Giovane-Orban, la cui mobilità ha dato grossi grattacapi a Juve e Roma nelle gare precedenti. Una sicurezza. Fantavoto: 7

Matteo CANCELLIERI (Lazio-Torino 3-3): è giunto a piena maturazione dopo anni di prestiti. Le sue sgasate sono micidiali per la svagata difesa granata, ne approfitta così il numero 22 biancoceleste per infilarsi a tutta velocità negli spazi. Sul primo gol scarica un sinistro violento che buca le mani a Israel, mentre sul secondo si fuma Lazaro in velocità, sterza sul sinistro e mette dentro. Terzo gol nelle ultime due. Fantavoto: 14

Riccardo SOTTIL (Parma-Lecce 0-1): il suo cross velenoso finisce in porta e regala tre punti fondamentali ai giallorossi in chiave salvezza. Giusto premio per la prestazione. Fantavoto: 10

Ange-Yoan BONNY (Inter-Cremonese 4-1): è il secondo giocatore interista negli ultimi 20 anni a contribuire a 4 gol nella prima partita da titolare. Numeri incredibili per il giovane francese, che realizza 3 assist e 1 gol, portando il corrispettivo di una doppietta ai fantallenatori. Le giovani "riserve" della ThuLa possono far stare tranquilli i tifosi nerazzurri. È il migliore di giornata. Fantavoto: 14.5

DIEGO CARLOS (Atalanta-Como 1-1): un po' a sorpresa si ritrova Lookman come avversario diretto, un cliente decisamente ostico, ma con tutta la sua esperienza guida il giovane compagno Ramón e tutta la difesa comasca contro le folate atalantine, non sbagliando praticamente nulla. Fantavoto: 6

Oumar SOLET (Udinese-Cagliari 1-1): gigioneggia con la sua solita andatura contro gli attaccanti cagliaritani, e supporta la manovra offensiva. Regala l'assist, con un po' di fortuna, a Kabasele per l'1-1. Fantavoto: 7.5

Nicolò CAMBIAGHI (Bologna-Pisa 4-0): fa praticamente tutto lui. Segna il gol dell'1-0, fa espellere Toure, prende la punizione del 2-0 e dulcis in fundo regala l'assist del 3-0 ad Orsolini. Chapeau. Fantavoto: 12

Matias SOULÉ (Fiorentina-Roma 1-2): è l'uomo in più della squadra di Gasperini, uno dei pochi in grado di accendere una manovra offensiva con le polveri bagnate in queste prime partite stagionali. Un gol e un assist da corner permettono ai giallorossi di sbancare Firenze. Fantavoto: 11.5

Zambo ANGUISSA (Napoli-Genoa 2-1): la sua partita è lo specchio di quella della squadra. La vede poco o niente nel primo tempo, nella ripresa riaccende totalmente la luce con l'inserimento perfetto sul pallone vacante respinto da Vasquez, che il camerunense mette dentro di testa. Da li in poi sale in cattedra, e rischia la doppietta in occasione del gol di Hojlund. Fantavoto: 10.5

Mike MAIGNAN (Juventus-Milan 0-0): nella noia della gara dello Stadium, la sua straordinaria parata da due passi su Gatti è praticamente l'unica giocata degna di nota. Una parata incredibile, in particolare per l'estensione che il francese ha su un tiro forte e molto ravvicinato. Fantavoto: 7