Serie C, gli arbitri della 9ª giornata: Foggia-Crotone affidata a Di Loreto di Terni
Attraverso i propri canali ufficiali l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per le gare della 9ª giornata del campionato di Serie C:
GIRONE A
AlbinoLeffe-Lecco: Marotta di Sapri
Cittadella-Triestina: Acquafredda di Molfetta
Dolomiti Bellunesi-Lumezzane: Eremitaggio di Ancona
Giana Erminio-Novara: Bianchi di Prato
Vicenza-Virtus Verona: Di Francesco di Ostia Lido
Ospitaletto-Arzignano Valchiampo: Colelli di Ostia Lido
Pergolettese-Alcione Milano: Pacella di Roma 2
Pro Patria-Union Brescia: Ramondino di Palermo
Trento-Pro Vercelli: Dasso di Genova
Inter-Renate - Rinviata al 21 ottobre
GIRONE B
Arezzo-Gubbio: Giaquinto di Parma
Ascoli-Pontedera: Vogliacco di Bari
Bra-Carpi: Bozzetto di Bergamo
Forlì-Ternana: Nigro di Prato
Giudonia Montecelio-Pianese: Di Reda di Molfetta
Perugia-Rimini: Picardi di Viareggio
Pineto-Livorno: Colaninno di Nola
Sambenedettese-Ravenna: Castellano di Nichelino
Vis Pesaro-Torres: Esposito di Napoli
Juventus Next Gen-Campobasso - Rinviata al 22 ottobre
GIRONE C
Benevento-Team Altamura: Viapiana di Catanzaro
Casarano-Audace Cerignola: Pizzi di Bergamo
Cavese-Trapani: Leone di Barletta
Cosenza-Atalanta U23: Cappai di Cagliari
Foggia-Crotone: Di Loreto di Terni
Giugliano-Catania: Mazzono di Prato
Monopoli-Salernitana: Di Cicco di Lanciano
Picerno-Casertana: Ubaldi di Roma 1
Potenza-Latina: Totaero di Lecce
Siracusa-Sorrento: Palmieri di Brindisi
