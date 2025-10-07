Roma, domani il debutto in Champions con il Real Madrdi: le convocate di Rossettini
La Roma femminile si prepara al debutto in Champions League, domani le giallorosse saranno impegnate alle 18.45 in casa del Real Madrid nel primo match della fase campionato di Women's Champions League. Di seguito, le 22 calciatrici convocate da mister Luca Rossettini per questo impegno di tutto prestigio.
Portieri: Soggiu, Baldi
Difensori: Di Guglielmo, Heatley, van Diemen, Oladipo, Bergamaschi, Veje, Mazzocchi, Valdezate.
Centrocampiste: Giugliano, Greggi, Kuhl, Rieke, Dragoni, Pandini
Attaccanti: Haavi, Viens, Babajide, Corelli, Pilgrim, Pante
Women's Champions League, gli impegni della Roma
Real Madrid-Roma: 8 ottobre 2025 alle 18:45.
Roma-Barcellona: 15 ottobre 2025 alle 21:00.
Roma-Valerenga: 11 novembre 2025 alle 18:45.
OH Leuven-Roma: 20 novembre 2025 alle 21:00.
Chelsea-Roma: 10 dicembre 2025 alle 21:00.
Roma-St. Polten: 17 settembre 2025 alle 21:00.
