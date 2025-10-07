Capello: "La Juventus un bomber lo avrebbe, ma Tudor lo tiene fuori. Non capisco il motivo"

Fabio Capello ha approfondito su La Gazzetta dello Sport una tematica molto importante relativa agli attaccanti delle big di Serie A, iniziando così la sua analisi: "Il Napoli in estate ha deciso di spendere e i risultati si vedono. L'investimento per un centravanti in più come Hojlund è stato importante e quando rientrerà Lukaku gli azzurri ne avranno tre considerando anche Lucca, così da essere ben attrezzati per tutta la stagione. [...] È vero che la squadra di Conte finora non ha segnato tantissimo, ma resta davvero ben messa e Hojlund è un'aggiunta fondamentale perché conosce già l'Italia e non ha problemi di ambientamento: giocare a Napoli ti sottopone a una maggiore pressione rispetto all'Atalanta, però il danese è sembrato maturato grazie alla Premier League che gli ha fatto capire il suo vero valore. E ho notato anche una certa voglia di rivincita in lui dopo l'esperienza al Manchester United"

Spazio anche all'Inter, che "non si può non ammirare. [...] È estremamente positivo che la società abbia trovato delle alternative in attacco, una buona notizia sia per l'Inter che per il calcio italiano visto che oltre a Lautaro, Thuram e Bonny c'è anche Esposito: è giovane, ma ha già dimostrato di essere una punta completa e ha necessità solo di un po' di pratica".

Infine c'è la Juventus, dove "il discorso è differente perché un bomber ce l'avrebbe pure, Vlahovic, ma Tudor lo tiene in panchina e non lo fa giocare. Non ne capisco il motivo, dato che David e Openda non stanno facendo sfracelli e, anzi, non riescono a esprimersi come cl si immaginava. Diamo loro ancora del tempo, però i bianconeri un centravanti sicuro ce l'avevano - Viahovic -, ma forse è troppo sicuro e per questo non gioca. Chissà".