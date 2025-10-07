L'Atalanta non poteva aspettare Nicolò Cambiaghi. Ed era una plusvalenza secca

"Oggi spendo una parola speciale per Nicolò Cambiaghi, è in grande crescita e la convocazione con l’Italia è più che meritata. Se inizia ad aggiungere numeri importanti anche in termini di gol diventa veramente un grande giocatore”. Vincenzo Italiano, dopo la vittoria contro il Pisa, ha tessuto le lodi dell'esterno brianzolo. Grande partita al netto della rete segnata, perché ha messo in fila anche un assist e ha rischiato più volte di firmare la personale doppietta. Un po' come Orsolini, ora anche sull'altro versante il Bologna si trova un giocatore completo, fermato da un infortunio nel corso della scorsa stagione, terminata con una rete e due assist dopo il crociato lesionato.

L'Atalanta non è più la sua dimensione e non può aspettarlo. Perché se è vero che Cambiaghi ha 24 anni - ne compirà 25 a dicembre - dall'altro lato i nerazzurri hanno raggiunto una certa grandezza per cui pochi passano dalla Primavera alla prima squadra. Scalvini sì, ma Palestra, per dirne un altro, è andato in prestito al Cagliari. Lui tornerà a Bergamo, Cambiaghi no perché ceduto a titolo definitivo.

Anche perché il Bologna ha scommesso 10 milioni di euro su di lui. Ora ha la possibilità di incassare grazie alle sue prestazioni, dopo anni di gavetta e la prima convocazione in Nazionale con Gattuso.