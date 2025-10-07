Entella, un punto in quattro gare. Parodi: "Gestiamo la pressione nella giusta maniera"

Un punto nelle ultime quattro partite e la classifica di Serie B che si fa un po' più complicata. Questa è l'attualità della Virtus Entella sulla quale si è espresso, tramite le colonne de Il Secolo XIX il capitano Luca Parodi:

"A Modena abbiamo fatto un ottimo primo tempo, dove avevamo rischiato poco o nulla, ed anche nella ripresa le cose stavano andando secondo i nostri piani quando è arrivato quel rigore sfortunatissimo (Mezzoni che scivola, non intenzionalmente, ed abbatte un avversario). Un solo episodio che ha mutato il corso del match. Può accadere, lo sappiamo, ma non dobbiamo per questo demoralizzarci, anzi continuare con maggior intensità. Alla fine il lavoro pagherà, ne sono convinto.

Dobbiamo essere bravi e gestire questa pressione nella giusta maniera. Non perdere la pazienza, accettare di fare una partita che non ti aspettavi di fare ed

essere bravo a far girare il vento”. Ci deve rimanere addosso la rabbia per la prestazione contro la capolista, prestazione di qualità nonostante tutta, e trasportarla

nelle prossimo gare. Ne avremo tre su quattro in casa, sapremo riscattarci con l’aiuto del nostro pubblico".