Focus TMW Serie B, 2 in 1: Venezia regina dei primi tempi, Modena e Palermo padroni del finale

Spesso sia i tecnici che i giocatori professionisti parlano, nel racconto di una partita, di 'gara nella gara'. Evidenziando come all'interno di un match ci siano momenti diversi da affrontare in modo differente. Per cercare di semplificare questo tipo di ragionamento è facile utilizzare i due 'momenti' più classici presenti dentro una sfida: il primo e il secondo tempo.

PRIMO 'MOMENTO' - Andando, dunque, ad analizzare il rendimento delle 20 squadre di Serie B come se i sette match andati in archivio finora si fossero conclusi al termine della prima frazione di gioco ci accorgeremmo che in vetta non ci sarebbe il Modena, attuale primatista della classifica generale, bensì il Venezia, con il Frosinone seconda forza e il Sudtirol sull'ultimo gradino del podio. E in coda? Niente Spezia, ma la Sampdoria.

SECONDO 'MOMENTO' - Prenendo, invece, in esame l'andamento dei risultati dalla fine dell'intervallo alla fine del match al primo nelel prime due posizioni troviamo Modena e Palermo, ovvero le prime due della classifica ufficiale, seguite dal Monza. Con lo Spezia che questa volta ritrova l'ultimo posto, ad un solo punto dalla Juve Stabia e a due dal Sudtirol.

I dati presenti in tabella evidenziano, infine, un forte squilibrio fra il rendimento di alcune squadre come Frosinone, Venezia, Monza, Sudtirol e Catanzaro.