La Juve esordisce in Europa: contro il Benfica la gara d'apertura della nuova UWCL

La nuova Women’s Champions League /UWCL), che ha adeguato il suo format a quello della competizione maschile, vedrà l’avvio della fase campionato con quattro gare da giocare nella giornata di oggi e cinque in quella di mercoledì. Ad aprire la competizione sarà una squadra italiana: la Juventus che alle 18:45 scenderà in campo in casa contro il Benfica andrà alla caccia dei primi tre punti in quello che sarà l’esordio stagionale in Europa. La squadra bianconera infatti, avendo vinto lo scorso campionato, si è qualificata direttamente a questa fase saltando quei preliminari dove è arrivata l’eliminazione dell’Inter.

L’altra squadra italiana, la Roma, sarà invece di scena a Madrid contro il Real nella giornata di mercoledì, sempre nell’orario pomeridiano, in una gara di grande fascino. Fra le altre gare di questa due giorni europea vanno segnalate le sfide fra le campionesse in carica dell’Arsenal e il Lione, ex dominatrice (8 titoli) della competizione, e quella fra Barcellonaa e Bayern Monaco nella giornata di domani oltre a un interessante Wolfsburg-Paris Saint Germain mercoledì sera. Questo il programma completo:

1ª giornata Women’s Champions League

Martedì 7 ottobre

Juventus – Benfica (18:45)

Arsenal – Lione (21:00)

Barcellona - Bayern Monaco (21:00)

Paris FC - OH Leuven (21:00)

Mercoledì 8 ottobre

Twente – Chelsea (18:45)

Real Madrid – Roma (18:45)

Manchester United – Vålerenga (21:00)

St. Pölten - Atletico de Madrid (21:00)

Wolfsburg - Paris Saint-Germain (21:00)