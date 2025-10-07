Commisso conferma Pioli e Pradè. Sabatini: "Giusto non ascoltare gli ululati delle polemiche"

Per parlare del momento di crisi della Fiorentina, ai microfoni dell'edizione locale del Corriere della Sera, è intervenuto il dirigente sportivo di lungo corso Walter Sabatini. "Penso che la squadra stia vivendo un momento di grande frustrazione" le parole del ds riguardo alla gara della Fiorentina contro la Roma "Dopo lo svantaggio si è smarrita e non è la prima volta".

Ha fatto bene Commisso a confermare tutti?

"Assolutamente sì. Quando si è in difficoltà non bisogna solo ascoltare la sirena ululante delle polemiche. Conosco Pioli e so bene quanto sia un tecnico affidabile. Pradé? Ha fatto un mercato opulento e a gennaio potrà aggiungere un altro paio di acquisti. È normale cercare un colpevole ma non credo debba passare sotto le forche caudine".

I giocatori sono poco abituati ad ambire all’alta classifica?

"Guardi, io per indole ho sempre cercato talento nascosto, è il senso del calcio. Nicolussi per me è un regista di altissimo livello e Fazzini è un fiore all’occhiello. Ai tifosi della Fiorentina, che amo profondamente, dico siate agitati ma non troppo. Gudmundsson? Questo è un mistero inspiegabile. Guardavo il Genoa per lui, faceva cose mitologiche. Ora è incolore, ma resta da grande squadra".

L'Europa è già una chimera?

"I viola hanno la possibilità di fare come la Roma un anno fa. Rimontare e competere con le big. Hanno un centravanti formidabile e una città innamorata che spinge. L’importante è non stressarli troppo".