Dalla D fino alla storia del Lecco, passando da Renate: le 400 volte in panchina di mister Foschi

È sceso in campo sabato pomeriggio il Renate, che ha trovato il pareggio contro il Cittadella: uno 0-0 che forse non ha soddisfatto nessuna delle due squadre, ma che ha segnato un traguardo importante per mister Luciano Foschi, che ha festeggiato le 400 panchine in carriera. Una lunga carriera, che ha visto il suo apice massimo nel giugno del 2023, quando ha portato il Lecco in Serie B - categoria che ai blucelesti mancava da 50 anni - vincendo i playoff contro un favoritissimo Foggia.

Sì, poi stagione travagliata, quella cadetta, per i lombardi, ma una specifica occorre: al momento dei suo esonero, oltre duecento tifosi blucelesti si presentarono sotto casa del mister per salutarlo e omaggiarlo con uno striscione con su scritto "Eterno campione della nostra passione. Grazie mister: Lecco ti rende onore". Messaggio eloquente.

In carriera, però, non c'è stata solo la vittoria annata con il Lecco, ma anche la promozione con l'Olbia dalla Serie D alla C nel 2002 e la promozione nell'allora C1, con il Novara, l'anno successivo. Poi le avventure ad Alessandria, alla Reggiana, a Livorno, a Ravenna, a Carpi, con il citato Renate, dove è alla sua seconda esperienza. E, riallacciandosi al Lecco, sette playoff in carriera, di cui quattro vinti. Persino Papu Gomez, che prima di approdare al Padova si allenava con il Renate, ha voluto ringraziarlo per tutto ciò che gli ha dato nei mesi in cui era ai box per squalifica. Se questi non son segnali...