Empoli, Nasti e il gol al Sudtirol: "È per la mia ragazza e per il bimbo che sta per nascere"

Il gol messo a segno nello scorso weekend nella vittoria contro il Sudtirol ha significato la fine del digiuno di Marco Nasti durato oltre un anno.

"Me lo merito perché nessuno credeva in me questa estate - ha detto l'attaccante (fonte La Nazione) -, se lo meritano i ragazzi, tutti noi, lavoriamo al

duecento per cento ogni giorno, siamo un gruppo fantastico. Siamo un gruppo giovane, io come altri miei compagni conosciamo la serie B, dove si può prendere un gol da un momento all’altro, e cerco di dare una mano ai più giovani. A chi dedico il gol? Ai direttori Gemmi e Perna perché hanno creduto in me e soprattutto alla mia ragazza, che sta per avere un bambino.

Sapevamo che non sarebbe stata una gara facile, conosciamo il Sudtirol e sappiamo che può mettere in difficoltà chiunque, siamo comunque stati

bravi a gestire l’uomo in più e a gestire bene la palla, trovando poi il gol da ultimo. Adesso, però, pensiamo già al Venezia e voglio ringraziare i nostri tifosi, che sono eccezionali sia in casa che fuori".