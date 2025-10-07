Inter, migliora Thuram. Il francese punta a essere pronto per la Roma
Migliorano le condizioni di Marcus Thuram. La Gazzetta dello Sport di oggi ha fatto il punto sulle condizioni del francese, che ha saltato l'ultima partita di campionato contro la Cremonese dopo aver accusato un problema nel corso della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga.
Per questo motivo il giocatore non ha potuto rispondere alla chiamata del commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, per la finestra internazionale. Nel frattempo lo staff medico lo sottoporrà a un esame strumentale tra qualche giorno per valutarne i progressi, dopo aver rimediato una lesione di basso grado alla coscia sinistra. C'è speranza per recuperarlo già in vista del ritorno del campionato, dove l'Inter sfiderà la Roma all'Olimpico il 18 ottobre. In ogni caso non dovrebbero esserci problemi per la sfida successiva, contro il Napoli al "Maradona" il 25.
28 anni, Thuram è partito fin qui molto bene segnando 5 reti nelle prime 7 partite, considerando tutte le competizioni. Per Chivu è un elemento imprescindibile, tanto da averlo fatto giocare sempre titolare.
