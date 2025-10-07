I Friedkin oggi a Roma. Presenti all'ECA, i proprietari faranno tappa a Trigoria

I Friedkin oggi a Roma. Dan e Ryan parteciperanno all'assemblea generale dell'ECA (European Club Association). L'incontro avviene una volta all'anno e rappresenta un momento cruciale per le società calcistiche in Europa, visto che vengono discusse tematiche che riguardano tutto il mondo del calcio come la gestione delle competizioni, le politiche di sviluppo e gli equilibri economici del settore.

Dopo l'acquisizione della società giallorossa nel 2020, i Friedkin hanno dimostrato di voler migliorare le relazioni internazionali e di avere interesse a partecipare a dibattiti sulla governance delle competizioni europee. L'obiettivo è quello di rendere la squadra di Gian Piero Gasperini sempre più competitiva e il primo passo è proprio dare forma alla loro visione, diversa rispetto a quella del passato. L'idea è quella di essere al centro di discussioni sul futuro del pallone.

La Gazzetta dello Sport di oggi fa sapere che i proprietari della Roma faranno anche un salto al centro sportivo di Trigoria per incontrare la dirigenza, mentre per domani è previsto un incontro con il tecnico Gian Piero Gasperini. Si farà il punto sull'ottimo inizio di stagione e si affronteranno anche altri temi, come quello del nuovo stadio a Petralata, le strategie di mercato e le questioni legate agli sponsor.