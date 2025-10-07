Roma Femminile, Pilgrim: "Felice di essere rimasta. Obiettivi? Vogliamo vincere"

Ospite delle colonne de Il Messaggero Alayah Pilgrim, attaccante della Roma Femminile, ha parlato della sua esperienza nella Capitale e delle prospettive della stagione appena iniziata:

"Non solo un nuovo tecnico ma tante nuove calciatrici - spiega sul nuovo corso giallorosso -. Sento che siamo sulla buona strada, soprattutto dopo aver visto quello che siamo riuscite a fare in Women’s Cup. Sicuramente dobbiamo migliorare alcune cose ma ci stiamo conoscendo sempre di più e tutto questo porterà a dei miglioramenti. Siamo un gruppo quasi totalmente nuovo e per questo motivo dobbiamo pensare ad una partita per volta. L’obiettivo è vincere, ma piano piano capiremo realmente chi siamo".

La calciatrice svizzera ha poi commentato i rumors legati ad un suo possibile addio alla Roma dopo l'ottimo europeo disputato con la Nazionale svizzera: "L’Europeo è stato bellissimo, lo ricorderò per sempre. Credo che nel calcio sia normale ricevere interessamenti dopo una manifestazione così grande. Siccome

penso di aver giocato un buon torneo alcune squadre erano interessate a me. Ma sono molto felice di essere rimasta qui".