Siracusa, visita della Lega Pro in sede: presente Matteo Marani

La società Siracusa Calcio 1924 ha accolto il Presidente della Lega Pro, Matteo Marani, e il Segretario generale, Emanuele Paolucci, in visita nella sede del club allo stadio “De Simone”. Un incontro dal valore simbolico e istituzionale, che si inserisce nel contesto della conoscenza con i club neopromossi nel campionato di Serie C. La presenza della Lega Pro ha rappresentato un momento di confronto sul percorso compiuto dalla società siciliana trattando temi come il restyling dello stadio.

A dare il benvenuto erano presenti il Presidente Alessandro Ricci, il direttore generale Alessandro Guglielmino, il segretario generale Alessandro Failla e per il Comune di Siracusa Giuseppe Gibilisco.

La visita si è svolta in un clima di cordialità e condivisione, e ha confermato il forte legame tra le istituzioni della Serie C e le sue società.