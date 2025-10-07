Quattordici squadre e 39 calciatori. Tutti i protagonisti della Serie B in Nazionale
Non ci sono solo giocatori di Serie A ad essere impegnati nelle gare delle Nazionali in programma in questi giorni. Ricca anche la rappresentanza della Serie B, con ben 14 club coinvolti. Per un totale di 39 elementi. Di seguito il resoconto completo dei giocatori selezionati:
AVELLINO
Alessandro Milani (Venezuela)
BARI
Mehdi Dorval (Algeria)
Indrit Mavraj (Kosovo U21)
CATANZARO
Ervin Bashi (Albania U21)
Alphadjo Cissè (Italia U21)
Mattia Liberali (Italia U20 - Mondiale in corso)
CESENA
Tommaso Berti (Italia U21)
EMPOLI
Thomas Campaniello (Italia U18)
Joseph Ceesay (Gambia)
Gabriele Guarino e Brando Moruzzi (Italia U21)
Bogdan Popov (Ucraina U21)
FROSINONE
Giorgi Kvernadze (Georgia)
Anthony e Jeremy Oyono (Gabon)
Lorenzo Palmisani (Italia U21)
JUVE STABIA
Alessio Cacciamani (Italia U19)
Mattia Mannini (Italia U20 - Mondiale in corso)
MONZA
Agustín Álvarez (Uruguay)
Pedro Obiang (Guinea Equatoriale)
Jacopo Sardo (Italia U20 - Mondiale in corso)
Aljaz Strajnar (Slovenia U19)
MODENA
Gady Beyuku (Francia U20 - Mondiale in corso)
Alessandro Dellavalle (Italia U21)
PALERMO
Jesse Joronen e Joel Pohjanpalo (Islanda)
PESCARA
Matteo Dagasso (Italia U21)
SAMPDORIA
Luigi Cherubini e Simone Pafundi (Italia U21)
Dennis Hadžikadunić (Bosnia)
SPEZIA
Christian Comotto (Italia U18)
Petko Hristov (Bulgaria)
Diego Mascardi (Italia U21)
Vanja Vlahovic (Serbia U21)
Przemysław Wiśniewski (Polonia)
VENEZIA
Bjarki Bjarkason (Islanda)
Seid Korac (Lussemburgo)
Ridgeciano Haps (Suriname)
John Yeboah (Ecuador)
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.