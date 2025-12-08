Serie A, la classifica aggiornata: il Parma aggancia Cagliari e Torino, +4 sulla terzultima
TUTTO mercato WEB
Il Parma espugna Pisa< e fa un bel salto in ottica corsa salvezza. Di seguito la classifica aggiornata di Serie A, in attesa delle ultime due gare valide per il 14° turno:
Napoli 31 punti (14 partite giocate)
Inter 30 (14)
Milan 28 (13)
Roma 27 (14)
Bologna 25 (14)
Como 24 (14)
Juventus 23 (14)
Sassuolo 20 (14)
Cremonese 20 (14)
Lazio 19 (14)
Udinese 18 (13)
Atalanta 16 (14)
Torino 14 (13)
Cagliari 14 (14)
Parma 14 (14)
Lecce 13 (14)
Genoa 11 (13)
Pisa 10 (14)
Verona 9 (14)
Fiorentina 6 (14)
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Hojlund re di Napoli, azzurri soli in testa. Conte, ora è la sua squadra. Juve solo Yildiz: addio sogni scudetto. Spalletti notte nera, fischiato dal Maradona e senza certezze. E il Milan prova l’aggancio
Le più lette
Ora in radio
13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Serie C, vince la Giana Erminio: 2-1 alla Triestina. Tutti i risultati e le classifiche dei tre gironi
Novara furioso con l'arbitraggio: "Il Vicenza non ha bisogno di aiuti. Siamo arrabbiati e preoccupati"
Pronostici
Calcio femminile