Fiorentina, prima del Parma minuto di silenzio per Rino Marchesi e l'ex Ministro Piero Barucci
Un momento di emozione e ricordo seguirà gli istanti prima della sfida tra Fiorentina e Parma, gara in programma domenica pomeriggio al Franchi alle ore 15:00 e valida per la 28^ giornata di Serie A.
Prima del fischio di inizio del match, infatti, le due compagini osserveranno un minuto di silenzio per ricordare e celebrare la recente scomparsa dell’economista fiorentino ed ex Ministro del Tesoro, Prof. Piero Barucci, e dell’ex calciatore viola Rino Marchesi, che con la Fiorentina vinse due Coppe Italia (1961 e 1966) una Mitropa Cup (1966) e una Coppa delle Coppe (1961).
