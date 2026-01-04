Serie A, la classifica aggiornata: Inter di nuovo al comando da sola. Bologna fermo a 26 punti
Perentoria vittoria dell'Inter, che si impone per 3-1 contro il Bologna nell'ultima partita domenicale della 18^ giornata di Serie A e risponde così ai momentanei sorpassi subiti nel fine settimana da Milan e Napoli, riprendendosi la vetta della classifica in solitaria. Rimane invece al 7° posto la compagine rossoblù, a quota 26 punti raccolti in 17 giornate.
Serie A, la classifica aggiornata
Inter 39 punti (17 partite giocate)
Milan 38 (17)
Napoli 37 (17)
Juventus 33 (18)
Roma 33 (18)
Como 30 (17)
Bologna 26 (17)
Atalanta 25 (18)
Lazio 24 (18)
Sassuolo 23 (18)
Torino 23 (18)
Udinese 22 (18)
Cremonese 21 (18)
Parma 18 (17)
Cagliari 18 (18)
Lecce 17 (17)
Genoa 15 (18)
Hellas Verona 12 (17)
Fiorentina 12 (18)
Pisa 12 (18)
