Serie A, la classifica aggiornata: la Fiorentina prova l'allungo salvezza, incubo Cremonese
È un successo importantissimo, quello ottenuto dalla Fiorentina allo Zini contro la Cremonese nel posticipo che chiude la 29^ giornata di Serie A. Il 4-1 con cui i viola superano i grigiorossi (qui la cronaca testuale della partita), permette infatti alla squadra di mister Vanoli di salire a 28 punti in classifica, a +4 sulla stessa Cremonese terzultima. Nel prossimo turno di campionato - l'ultimo prima della sosta - per quanto riguarda la corsa salvezza la Cremonese sarà ospite del Parma, il Lecce (quartultimo) della Roma, mentre la Fiorentina attende l'Inter al Franchi.
Serie A, la classifica aggiornata dopo 29 giornate:
Inter 68
Milan 60
Napoli 59
Como 54
Juventus 53
Roma 51
Atalanta 47
Bologna 42
Lazio 40
Sassuolo 38
Udinese 36
Parma 34
Genoa 33
Torino 33
Cagliari 30
Fiorentina 28
Lecce 27
Cremonese 24
Pisa 18
Verona 18