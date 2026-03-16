Corsa salvezza, la Fiorentina molla gli ormeggi? I numeri (forse) cominciano a tornare

La Fiorentina non segnava almeno quattro gol in trasferta in Serie A dal 20 ottobre 2024, ovvero dallo 0-6 contro il Lecce al Via del Mare. Se vogliamo, anche questi sono segnali. La Fiorentina espugna lo Zini e dà una spallata forse decisiva alla corsa salvezza, staccando la stessa Cremonese (e il terzultimo posto) di 4 punti.

Nel prossimo turno di campionato - l'ultimo prima della sosta - per quanto riguarda la corsa salvezza la Cremonese sarà ospite del Parma, il Lecce (quartultimo) della Roma, mentre la Fiorentina attende l'Inter al Franchi. Ma intanto i viola si godono il successo nel momento forse più delicato dell'intera stagione.

Con il 4-1 inflitto alla Cremonese, la Fiorentina ha vinto tre delle ultime cinque sfide in questa Serie A (1N, 1P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle prime 14 con Paolo Vanoli allenatore nel campionato in corso. Inoltre, i viola hanno vinto tre delle ultime cinque trasferte in Serie A (2P), dopo che non avevano vinto alcuna delle prime 10 sfide disputate fuori casa in questo campionato.