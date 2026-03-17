Fiorentina, Mandragora: "Magari valesse 6 punti questa vittoria... Non esistono partite facili"

Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club, parlando così dopo il 4-1 contro la Cremonese: "Magari valesse 6 punti (ride rispondendo al giornalista, ndr...). Era una partita importante, siamo contenti di averla approcciata bene, di averla sbloccata subito, di aver fatto prestazione e soprattutto di aver fatto risultato. Siamo contenti, era uno scontro diretto".

Non era facile vincere a Cremona.

"No, assolutamente. Nella situazione in cui ci troviamo e per quanto è difficile la Serie A, non ci sono partite facili, devi sempre conquistarle sul campo e oggi è stata la dimostrazione. L'abbiamo approcciata bene, con buone trame di gioco, abbiamo difeso da squadra, dobbiamo continuare così".

Tutti grandi gol tra l'altro.

"I gol sono belli e importanti in qualsiasi modo, li hanno fatti tutti belli. Hanno fatto gol tutti e tre gli attaccanti, siamo contenti. Cerchiamo di servirli e di metterli nelle condizioni di segnare. Dodo ha fatto un assolo importante e bellissimo. Abbiamo pochi giorni per recuperare, giovedì abbiamo la Conference e domenica una gara difficile contro l'Inter"