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Vicenza, il patron Rosso: "Gallo resta. Doppio salto in A? Tutto è possibile"

Vicenza, il patron Rosso: "Gallo resta. Doppio salto in A? Tutto è possibile"TUTTO mercato WEB
© foto di Uff. Stampa Vicenza
Daniel Uccellieri
Oggi alle 00:04Serie B
Daniel Uccellieri

Renzo Rosso, patron del Vicenza, ha commentato ai microfoni di Rai Sport la promozione in Serie B conquistata dai biancorossi al termine di una stagione dominata: “Un grande campionato, abbiamo lavorato sempre bene fin dall’inizio. Il mister è stato bravo a mettere insieme questa squadra, non c’erano primedonne e ce l'abbiamo fatta con qualche giornata d’anticipo. Ce lo siamo meritati, abbiamo giocato un grande calcio, con un grande spirito e una grande unione tra di noi. Abbiamo portato a casa un grande traguardo che tutta la città aspettava da tanto tempo e sono orgoglioso di dividerlo con loro. Il prossimo anno faremo un altro campionato e lo faremo all’altezza della società che lo rappresenta e della città".

Il patron biancorosso ha poi aperto anche alla possibilità di sognare in grande: “Doppio salto? Nel calcio tutto è possibile, io spero solamente di fare una squadra come quest’anno, senza primedonne, forte, con questo tipo di caratteristiche. Penso che se facciamo bene tutto è possibile. Fabio Gallo? Ha un contratto anche per il prossimo anno, ovviamente resta con noi. Bisogna dargli un grande merito: ha voluto questa squadra e l’ha tenuta sempre coi piedi per terra. C'è un grandissimo rapporto tra di noi, lui sa che è libero di esprimersi. Dedico questa B alla città, a tutti i tifosi, alla società e ai giocatori, ce lo meritiamo tutti quanti. Abbiamo sofferto qualche anno, spero sia l’inizio di momenti meravigliosi”.

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