Pisa-Lazio, le probabili formazioni: Cuadrado vuole la prima da titolare. Basic ci prova

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Pisa-Lazio (Giovedì 30 ottobre, ore 20.45, arbitra Massa, diretta tv su Sky e DAZN):

Come arriva il Pisa:

Il Pisa contro la Lazio dovrà fare a meno anche di Albiol che si è sottoposto a un'intervento alla mano sinistra dopo l'infortunio di Milano. Tornerà presto ad allenarsi e sarà a disposizione contro il Torino domenica prossima. Contro i biancocelesti non ci saranno gli infortunati Lusuardi, Stengs, Esteves e Maucci. Gilardino dovrebbe confermare il 3-5-2 ma con qualche novità rispetto al 2-2 con il Milan. In porta Semper con difesa tre con Caracciolo che torna centrale. I braccetti dovrebbero essere Canestrelli e Bonfanti. A centrocampo possibile spazio per Cuadrado, non è mai partito titolare, che dovrebbe andare a sinistra come nel secondo tempo del Meazza. A destra Touré. Nel mezzo Aebischer e Akinsanmiro sicuri. Ballottaggio tra Marin e Vural. In attacco Gilardino potrebbe riproporre il doppio centravanti, Nzola e Meister, oppure affiancare a uno dei due Tramoni (da Pisa, Andrea Chiavacci).

Come arriva la Lazio:

Cerca continuità la Lazio di Maurizio Sarri, che dopo il successo contro la Juventus chiuderà la nona giornata contro il Pisa. I biancocelesti sono alla ricerca della seconda vittoria consecutiva, cosa mai accaduta in questo inizio di stagione e per farlo il tecnico toscano vuole confermare l’undici sceso in campo contro la Juventus. L’unico dubbio riguarda Toma Basic, uscito leggermente acciaccato dal match contro i bianconeri deciso proprio da un suo gol. Davanti a Provedel dunque conferma per Lazzari a destra con lo spostamento di Marusic a sinistra, mentre al centro c’è la solita coppia titolare con Gila e Romagnoli. Basic proverà a recuperare, l’alternativa può essere Vecino nel caso in cui il croato non dovesse farcela, con Cataldi in regia e Guendouzi come mezzala destra. Tridente con pochi dubbi, Isaksen sta bene come si è visto con la Juventus e giocherà dal primo minuto con Dia al centro e Zaccagni a completare l’attacco sulla corsia di sinistra (da Roma, Lorenzo Beccarisi).