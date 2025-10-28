TMW Totti scherza con Spalletti: "Torino è vicina, ma non si sa. Magari trova il casello chiuso"

Nel corso della chiacchierata dal palco durante l'evento a Milano, Luciano Spalletti e Francesco Totti sono stati protagonisti di un siparietto davvero simpatico, iniziato con la risposta del tecnico alla domanda sul futuro, come raccolto da TMW: "Sono stato assolutamente divertito di poter fare questo spot (per Amaro Montenegro, ndr), pensavo di dovermi buttare da un aereo e salvare un animale su una roccia, sperando che lui (Totti, ndr) sapesse fare il veterinario".

Il giornalista incalza e allora Totti risponde: "Che volevi sapere?". Spalletti replica: "Puoi chiedere tutto, tanto abbiamo il gruppo WhatsApp insieme, scriviamo in continuazione". Allora viene posta la domanda sulla Juventus a Totti: "Il mister oggi resta a Milano dopo?". E tra le risate generali l'ex capitano giallorosso spiega: "Oggi sì". L'allenatore cerca di cambiare argomento: "Io vivo a Milano".

Totti allora scherza: "Tra poco vivevo a Milano… È vicino dai (alludendo a Torino, ndr), sono 100 chilometri da qui. Però ancora non si sa, può darsi che trova il casello chiuso". A questo punto Spalletti insiste: "Pensavo di essere qui a parlare dello spot". Chiosa finale con la frase di Totti: "A me non mi chiedi niente perché non ho niente. Io nello staff del mister? No, il secondo sarebbe troppo (ride, ndr). Comunque qui vicino ce lo vedrei, ma non dipende da lui. Ci sono tante dinamiche. Quando sarà, dirà...".