Focus TMW Serie A, la Top 11 della 33ª giornata: finalmente David. Nzola-Elphege super

Questa è la Top 11 della 33ª giornata di Serie A. Basic, Nzola ed Elphege si contendono la palma di migliore dell'ultimo turno. Spicca la presenza di Jonathan David, finalmente positivo e in gol. Nove squadre rappresentate, eccezioni la Lazio e il Parma con due giocatori a testa. Questo il 4-3-3 scelto dalla redazione:

Marco Carnesecchi - (Atalanta) 7

Abdoulaye Ndiaye - (Parma) 7

Mario Gila - (Lazio) 7

Tiago Gabriel - (Lecce) 7

Mario Hermoso - (Roma) 7

Nicolò Barella - (Inter) 7

Toma Basic - (Lazio) 7.5

Adrien Rabiot - (Milan) 7

Jonathan David - (Juventus) 7

M'Bala Nzola - (Sassuolo) 7.5

Nesta Elphege - (Parma) 7.5

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SERIE A - 33ª GIORNATA

Sassuolo - Como 2-1

42' Volpato, 44' Nzola, 45' + 1 Paz

Inter - Cagliari 3-0

52' Thuram, 56' Barella, 90' + 2 Zielinski

Udinese - Parma 0-1

51' Elphege

Napoli - Lazio 0-2

6' Cancellieri, 57' Basic

Roma - Atalanta 1-1

12' Krstovic, 45' Hermoso

Cremonese - Torino 0-0

Hellas Verona - Milan 0-1

41' Rabiot

Pisa - Genoa 1-2

19' Canestrelli, 41' Ekhator, 55' rig. Colombo

Juventus - Bologna 2-0

2' David, 57' Thuram

Lecce - Fiorentina 1-1

30' Harrison, 71' Tiago Gabriel

CLASSIFICA

1. Inter 78

2. Milan 66

3. Napoli 66

4. Juventus 63

5. Como 58

6. Roma 58

7. Atalanta 54

8. Bologna 48

9. Lazio 47

10. Sassuolo 45

11. Udinese 43

12. Torino 40

13. Genoa 39

14. Parma 39

15. Fiorentina 36

16. Cagliari 33

17. Cremonese 28

18. Lecce 28

19. Hellas Verona 18

20. Pisa 18

MARCATORI

16 reti: Lautaro Martinez (Inter)

12 reti: Paz (Como)

11 reti: Douvikas (Como) e Thuram (Inter)

10 reti: Krstovic (Atalanta), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli), Malen (Roma) e Davis (Udinese)

PROSSIMO TURNO - 34ª GIORNATA

Napoli - Cremonese (venerdì 24 aprile, ore 20.45, DAZN)

Parma - Pisa (sabato 25 aprile, ore 15, DAZN)

Bologna - Roma (sabato 25 aprile, ore 18, DAZN)

Hellas Verona - Lecce (sabato 25 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)

Fiorentina - Sassuolo (domenica 26 aprile, ore 12.30, DAZN)

Genoa - Como (domenica 26 aprile, ore 15, DAZN)

Torino - Inter (domenica 26 aprile, ore 18, DAZN e Sky)

Milan - Juventus (domenica 26 aprile, ore 20.45, DAZN)

Cagliari - Atalanta (lunedì 27 aprile, ore 18.30, DAZN)

Lazio - Udinese (lunedì 27 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)