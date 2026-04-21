TMW Una salvezza (ora anche matematica) con 5 gare da giocare. Grosso e Sassuolo, come finirà?

Non che la salvezza fosse in dubbio, ma adesso è anche ufficiale. La 33esima giornata, per il Sassuolo, era già iniziata nel migliore dei modi. Una vittoria contro il Como, al Mapei Stadium nell'anticipo del venerdì, a certificare (per l'ennesima volta) la più che ottima stagione dei neroverdi guidati da mister Fabio Grosso.

Con la prosecuzione del turno, tra domenica e lunedì, sono arrivati anche i pareggi di Cremonese (0-0 col Torino) e Lecce (1-1 con la Fiorentina), le due squadre che al momento occupano il terzultimo posto in classifica con 28 punti. Ciò significa che - con 5 giornate rimanenti - nessuna delle due può raggiungere il Sassuolo a 45 punti.

Dunque, salvezza aritmetica per una squadra che, calendario alla mano, ha altri cinque appuntamenti per provare ad implementare il bottino di punti. In sequenza, a partire dalla prossima domenica, ecco Fiorentina al Franchi, Milan in casa, Torino in trasferta, Lecce al Mapei, prima di chiudere al Tardini contro il Parma. "Sono orgoglioso di quello stanno facendo i ragazzi, sono andati oltre ogni più rosea aspettativa. Mancano ancora cinque giornate e il traguardo è stato raggiunto, per noi questo è un qualcosa di molto bello. L'obiettivo è provare a continuare a fare delle partite in un campionato difficile, raccogliere più cose possibili cercando di migliorare", ha detto lo stesso Grosso ieri a Coverciano in occasione del premio Inside The Sport 2026. Il tutto, in attesa di un futuro che in estate potrebbe portarlo a valutare nuove destinazioni per una panchina di Serie A. Su tutte, Bologna e Fiorentina.

Il calendario del Sassuolo fino al termine della stagione:

34^ giornata - Fiorentina-Sassuolo

35^ giornata - Sassuolo-Milan

36^ giornata - Torino-Sassuolo

37^ giornata - Sassuolo-Lecce

38^ giornata - Parma-Sassuolo