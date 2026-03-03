Serie A, la Top 20 dopo 27 giornate. Dimarco dominante, 7 interisti presenti
Federico Dimarco domina la classifica di rendimento di Serie A con 19 centesimi di vantaggio sul compagno di squadra Zielinski. Avanzano i comaschi con Baturina e Paz appena sotto il podio, male i milanisti che perdono terreno. Otto le squadre presenti in questa Top 20, dominata dall'Inter (7). Seguono Como e Milan (3); Juventus e Napoli (2); Atalanta, Lecce e Sassuolo (1).
1. Federico Dimarco (Inter) 6.72 (25)
2. Piotr Zielinski (Inter) 6.53 (19)
3. Gleison Bremer (Juventus) 6.50 (15)
4. Martin Baturina (Como) 6.46 (14)
5. Nico Paz (Como) 6.44 (26)
6. Luka Modric (Milan) 6.44 (25)
7. Wladimiro Falcone (Lecce) 6.43 (27)
8. Lautaro Martínez (Inter) 6.42 (24)
9. Francesco Pio Esposito (Inter) 6.42 (19)
10. Adrien Rabiot (Milan) 6.42 (19)
11. Marc-Oliver Kempf (Como) 6.42 (18)
12. Hakan Çalhanoğlu (Inter) 6.42 (18)
13. Domenico Berardi (Sassuolo) 6.41 (17)
14. Christian Pulisic (Milan) 6.41 (17)
15. Nicolò Barella (Inter) 6.40 (24)
16. Scott McTominay (Napoli) 6.39 (23)
17. Marc Carnesecchi (Atalanta) 6.37 (27)
18. Kenan Yildiz (Juventus) 6.35 (24)
19. Alessandro Bastoni (Inter) 6.35 (23)
20. Rasmus Hojlund (Napoli) 6.35 (23)
SERIE A - 27ª GIORNATA
Parma - Cagliari 1-1
62' Folorunsho (C), 83' Oristanio (P)
Como - Lecce 3-1
13' Coulibaly (L), 18' Douvikas (C), 36' Rodriguez (C), 44' Kempf (C)
Hellas Verona - Napoli 1-2
2' Hojlund (N), 64' Akpa Akpro (HV), 90' + 6 Lukaku (N)
Inter - Genoa 2-0
31' Dimarco, 70' rig. Calhanoglu
Cremonese - Milan 0-2
90' Pavlovic, 90' + 4 Leao
Sassuolo - Atalanta 2-1
23' Kone (S), 69' Thorsvedt (S), 88' Musah (A)
Torino - Lazio 2-0
21' Simeone, 53' Zapata
Roma - Juventus 3-3
39' Wesley (R), 47' Conceiçao (J), 54' Ndicka (R), 65' Malen (R), 78' Boga (J), 90' + 3 Gatti (J)
Pisa - Bologna 0-1
90' Odgaard
Udinese - Fiorentina 3-0
10' Kabasele, 64' rig. Davis, 90' + 4 Buksa
CLASSIFICA
1. Inter 67
2. Milan 57
3. Napoli 53
4. Roma 51
5. Como 48
6. Juventus 47
7. Atalanta 45
8. Bologna 39
9. Sassuolo 68
10. Udinese 35
11. Lazio 34
12. Parma 33
13. Cagliari 30
14. Torino 30
15. Genoa 27
16. Fiorentina 24
17. Cremonese 24
18. Lecce 24
19. Pisa 15
20. Hellas Verona 15
MARCATORI
14 reti: Lautaro Martinez (Inter)
9 reti: Douvikas e Paz (Como), Leao (Milan) e Hojlund (Napoli)
8 reti: Kean (Fiorentina), Calhanoglu (Inter), Yildiz (Juventus), Pulisic (Milan) e Davis (Udinese)
PROSSIMO TURNO - 28ª GIORNATA
Napoli - Torino (venerdì 6 marzo, ore 20.45, DAZN)
Cagliari - Como (sabato 7 marzo, ore 15, DAZN)
Atalanta - Udinese (sabato 7 marzo, ore 18, DAZN)
Juventus - Pisa (sabato 7 marzo, ore 20.45, DAZN e Sky)
Lecce - Cremonese (domenica 8 marzo, ore 12.30, DAZN)
Bologna - Hellas Verona (domenica 8 marzo, ore 15, DAZN)
Fiorentina - Parma (domenica 8 marzo, ore 15, DAZN)
Genoa - Roma (domenica 8 marzo, ore 18, DAZN e Sky)
Milan - Inter (domenica 8 marzo, ore 20.45, DAZN)
Lazio - Sassuolo (lunedì 9 marzo, ore 20.45, DAZN e Sky)
