Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Sì a Milan-Como e a Villarreal-Barça all'estero, ma la UEFA avvisa: "Approvate in via eccezionale"

Sì a Milan-Como e a Villarreal-Barça all'estero, ma la UEFA avvisa: "Approvate in via eccezionale"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:22Serie A
di Giacomo Iacobellis

Milan-Como si potrà disputare in Australia. Dopo il via libera della FIGC, è arrivato nel pomeriggio quello della UEFA: Nyon ha dato il via libera sia a Milan-Como, in programma l’8 febbraio a Perth, sia a Villarreal-Barcellona, che si disputerà invece a Miami a dicembre. Guai, però, a pensare che la UEFA sia pronta ad aprire a questa possibilità ad ampio raggio. Il massimo organismo calcistico europeo ha infatti appena diramato un comunicato ufficiale per mostrare il suo più totale dissenso nei confronti delle partite dei campionati nazionali disputate all'estero:

Il comunicato ufficiale della UEFA
"L'UEFA conferma la sua opposizione alle partite dei campionati nazionali disputate all'estero. Due richieste approvate in via eccezionale a causa delle lacune normative a livello globale. La UEFA si impegna a garantire l'integrità delle competizioni nazionali e il punto di vista dei tifosi nelle prossime regole della FIFA. La UEFA ha ribadito oggi la sua chiara opposizione alle partite dei campionati nazionali disputate al di fuori del proprio paese. Dopo la riunione del Comitato Esecutivo tenutasi a Tirana il mese scorso, la UEFA ha avviato ulteriori consultazioni con le parti interessate per valutare la portata delle implicazioni della questione, a seguito delle richieste ricevute dalle federazioni calcistiche nazionali spagnola e italiana. Tale consultazione ha confermato la diffusa mancanza di sostegno già manifestata dai tifosi, dalle altre leghe, dai club, dai giocatori e dalle istituzioni europee riguardo all'idea di trasferire all'estero le partite dei campionati nazionali. Tuttavia, dato che il quadro normativo della FIFA in materia, attualmente in fase di revisione, non è sufficientemente chiaro e dettagliato, il Comitato Esecutivo della UEFA ha deciso a malincuore di approvare, in via eccezionale, le due richieste che gli sono state sottoposte. La UEFA contribuirà attivamente al lavoro in corso guidato dalla FIFA per garantire che le future regole tutelino l'integrità delle competizioni nazionali e lo stretto legame tra i club, i loro tifosi e le comunità locali. Parallelamente, tutte le federazioni nazionali UEFA hanno confermato il loro impegno a consultare l'UEFA prima di presentare eventuali richieste future. In questo modo, hanno espresso la loro determinazione collettiva a salvaguardare gli interessi generali del calcio europeo".

Le parole del presidente della UEFA Aleksander Čeferin
"Le partite di campionato devono essere giocate in casa; qualsiasi altra soluzione priverebbe i tifosi fedeli del diritto di assistere alle partite e potrebbe introdurre elementi di distorsione nelle competizioni. La nostra consultazione ha confermato la portata di queste preoccupazioni. Vorrei ringraziare le 55 federazioni nazionali per il loro impegno costruttivo e responsabile su una questione così delicata. Sebbene sia deplorevole dover consentire lo svolgimento di queste due partite, questa decisione è eccezionale e non deve essere considerata un precedente. Il nostro impegno è chiaro: proteggere l'integrità dei campionati nazionali e garantire che il calcio rimanga ancorato al proprio ambiente di origine".

Articoli correlati
Braida toglie la Juve dalla corsa scudetto: "Lotteranno Napoli, Inter, Milan e Roma"... Braida toglie la Juve dalla corsa scudetto: "Lotteranno Napoli, Inter, Milan e Roma"
Eranio vota Allegri: "È un 'volpone': il suo è un Milan operaio che lavora per uno... Eranio vota Allegri: "È un 'volpone': il suo è un Milan operaio che lavora per uno scopo"
Retroscena Ahanor: il Milan lo aveva seguito a lungo prima dell'accordo con l'Atalanta... Retroscena Ahanor: il Milan lo aveva seguito a lungo prima dell'accordo con l'Atalanta
Altre notizie Serie A
La Colombia deve rinunciare a Mina: pesa l'infortunio post-Udinese, resterà a Cagliari... La Colombia deve rinunciare a Mina: pesa l'infortunio post-Udinese, resterà a Cagliari
Lazio, dietrofront Rovella: ha deciso di non operarsi. Proseguirà la terapia conservativa... Lazio, dietrofront Rovella: ha deciso di non operarsi. Proseguirà la terapia conservativa
Braida toglie la Juve dalla corsa scudetto: "Lotteranno Napoli, Inter, Milan e Roma"... Braida toglie la Juve dalla corsa scudetto: "Lotteranno Napoli, Inter, Milan e Roma"
Eranio vota Allegri: "È un 'volpone': il suo è un Milan operaio che lavora per uno... Eranio vota Allegri: "È un 'volpone': il suo è un Milan operaio che lavora per uno scopo"
Bologna, tifoso speciale sugli spalti nel match con il Pisa. Al Dall'Ara presente... Bologna, tifoso speciale sugli spalti nel match con il Pisa. Al Dall'Ara presente Calafiori
Lazio, Isaksen racconta il calvario con la mononucleosi. Poi assicura: "Ora sono... Lazio, Isaksen racconta il calvario con la mononucleosi. Poi assicura: "Ora sono in forma"
Retroscena Ahanor: il Milan lo aveva seguito a lungo prima dell'accordo con l'Atalanta... Retroscena Ahanor: il Milan lo aveva seguito a lungo prima dell'accordo con l'Atalanta
Pasqualin: "Vi racconto come è nato il mio rapporto con Gattuso. Ai tempi di Glasgow"... TMWPasqualin: "Vi racconto come è nato il mio rapporto con Gattuso. Ai tempi di Glasgow"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Il Milan la butta via. Leao sbaglia due gol, Pulisic il rigore. La Juve non vince più: David e Openda flop, deve giocare Vlahovic. Mentalità sbagliata
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Il Milan la butta via. Leao sbaglia due gol, Pulisic il rigore. La Juve non vince più: David e Openda flop, deve giocare Vlahovic. Mentalità sbagliata
3 Theo Hernandez, niente Atletico Madrid oppure Como. E quante frecciate al Milan
4 Florenzi ammette: "Per lo Scudetto nel 2022 sapevamo che l'Inter doveva fare un passo falso"
5 Confermata la diagnosi, la Juventus di Tudor ha la pareggite. E il popolo bianconero fischia
Ora in radio
TMW News 19:05TMW News live!
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 19:35Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan-Como in Australia: c’è il sì della UEFA. Tutti i dettagli della decisione
Immagine top news n.1 Italia, Gravina: "Riteniamo che la partita con Israele si debba giocare e la giocheremo"
Immagine top news n.2 181 giocatori partono per le nazionali: tutti i convocati di Serie A, squadra per squadra
Immagine top news n.3 Obert racconta il suo amore per il Cagliari. Pisacane, l'importanza di Ranieri e il messaggio a Belotti
Immagine top news n.4 Molto più che un vice Dybala: Soulé è già il riferimento tecnico della Roma di Gasperini?
Immagine top news n.5 La Serie A arriva alla seconda sosta senza esoneri. Non accadeva da otto anni
Immagine top news n.6 Classifiche a confronto: la Roma vola con Gasp! Juve come un anno fa, crollo Toro
Immagine top news n.7 Milan ‘anti-allegriano’ per il ritorno allo Stadium di Max. 0-0 firmato Maignan, Pulisic e Leao
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Christian Pulisic deve ancora rinnovare con il Milan: cosa vuol fare il club?
Immagine news podcast n.2 Mercato o attaccanti in rosa? Come sostituirà Belotti il Cagliari?
Immagine news podcast n.3 Emergenza nerissima per l'Atalanta: scopriremo un altro giovane talento?
Immagine news podcast n.4 La clamorosa incoronazione di Hojlund da parte di De Bruyne
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Zauli analizza la Serie C: “Nel Girone C c’è un solo posto e troppi investimenti da Serie B”
Immagine news Serie C n.2 Carpi, il dg Bonzanini: "Soddisfatti dell'inizio di stagione. Chi mi ha impressionato? L'Ascoli"
Immagine news Serie A n.3 Leao "bacchettato" anche da Allegri: il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 La Colombia deve rinunciare a Mina: pesa l'infortunio post-Udinese, resterà a Cagliari
Immagine news Serie A n.2 Lazio, dietrofront Rovella: ha deciso di non operarsi. Proseguirà la terapia conservativa
Immagine news Serie A n.3 Braida toglie la Juve dalla corsa scudetto: "Lotteranno Napoli, Inter, Milan e Roma"
Immagine news Serie A n.4 Eranio vota Allegri: "È un 'volpone': il suo è un Milan operaio che lavora per uno scopo"
Immagine news Serie A n.5 Bologna, tifoso speciale sugli spalti nel match con il Pisa. Al Dall'Ara presente Calafiori
Immagine news Serie A n.6 Lazio, Isaksen racconta il calvario con la mononucleosi. Poi assicura: "Ora sono in forma"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Aiello: "Vogliamo consolidare la B e costruire basi solide per il futuro”
Immagine news Serie B n.2 Monza, Baldissoni: "Mister Paolo Bianco non è mai stato a rischio"
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia, Lovisa: "Ho bisogno di fare gavetta, un altro anno qui mi farà bene"
Immagine news Serie B n.4 Ternana, multa di 5.000 euro e tre mesi di inibizione per l'ex presidente D'Alessandro
Immagine news Serie B n.5 SudTirol, infortunio alla mano per il portiere Adamonis. Salterà gli impegni con la Lituania
Immagine news Serie B n.6 Venezia, sabato amichevole contro gli sloveni del Primorije. Per preparare al meglio l'Empoli
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Zauli analizza la Serie C: “Nel Girone C c’è un solo posto e troppi investimenti da Serie B”
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, Golemic: "Questa squadra ha un cuore che non conosce resa"
Immagine news Serie C n.3 Carpi, il dg Bonzanini: "Soddisfatti dell'inizio di stagione. Chi mi ha impressionato? L'Ascoli"
Immagine news Serie C n.4 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Zanini esonerato dalla Dolomiti Bellunesi
Immagine news Serie C n.5 Secondo pareggio di fila per il Cittadella, Marchetti avverte: "Non siamo ancora guariti"
Immagine news Serie C n.6 Rimini, regolarmente corrisposti gli stipendi e i relativi contributi riferiti ad agosto: la nota
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La Top 11 della Serie A Women: Corelli-Floe guidano l'attacco. Non ci sono juventine
Immagine news Calcio femminile n.2 Buona la prima per Dragoni: dopo mesi bui per l'infortunio arriva subito un gran gol
Immagine news Calcio femminile n.3 Da Linari in Inghilterra a Caruso in Germania: le italiane brillano all'estero e vanno a segno
Immagine news Calcio femminile n.4 Al via la Serie A Women. In archivio la 1ª giornata: pari Juve, vince la Roma. Risultati e classifica
Immagine news Calcio femminile n.5 Como Women, Sottili sul ko con la Lazio: "Penalizzate. Nemmeno il pari mi avrebbe fatto felice"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 1ª giornata - Il turno si chiude con la vittoria in rimonta del Milan sul Genoa
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pio e Francesco, quando essere italiani è pericoloso