Stato di forma: solo l'Inter meglio del Bologna! Atalanta in crisi, Fiorentina disastrosa

Qual è lo stato di forma delle squadre di Serie A? In questo focus vi proponiamo la classifica in base ai punti conquistati dai club del massimo campionato italiano nelle ultime cinque partite disputate. A comandare questa speciale graduatoria con quattro vittorie e una sconfitta che l'Inter di Cristian Chivu. Al secondo posto il Bologna con tre successi e due pareggi, solo sul gradino più basso del podio la capolista Napoli.

Ben cinque le squadre che hanno conquistato nove punti negli ultimi cinque turni: Como, Lazio, Torino, Milan e Roma. In risalita la Juventus dopo l'esonero di Tudor: due successi consecutivi dopo aver conquistato un solo punto nelle tre precedenti partite. Non sa vincere l'Atalanta di Ivan Juric: quattro pareggi e una sconfitta in questo lasso di tempo.

In coda a questa graduatoria c'è la Fiorentina: un pareggio e quattro sconfitte. Poco meglio Hellas Verona, Parma e Cagliari. Di seguito il dato delle venti squadre di Serie A.

Inter 12 punti nelle ultime cinque gare di campionato

Bologna 11 punti

Napoli 10 punti

Como 9 punti

Lazio 9 punti

Torino 9 punti

Milan 9 punti

Roma 9 punti

Udinese 8 punti

Juventus 7 punti

Lecce 7 punti

Sassuolo 7 punti

Cremonese 5 punti

Atalanta 4 punti

Genoa 4 punti

Pisa 4 punti

Hellas Verona 2 punti

Parma 2 punti

Cagliari 2 punti

Fiorentina 1 punto