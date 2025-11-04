Stato di forma: solo l'Inter meglio del Bologna! Atalanta in crisi, Fiorentina disastrosa
Qual è lo stato di forma delle squadre di Serie A? In questo focus vi proponiamo la classifica in base ai punti conquistati dai club del massimo campionato italiano nelle ultime cinque partite disputate. A comandare questa speciale graduatoria con quattro vittorie e una sconfitta che l'Inter di Cristian Chivu. Al secondo posto il Bologna con tre successi e due pareggi, solo sul gradino più basso del podio la capolista Napoli.
Ben cinque le squadre che hanno conquistato nove punti negli ultimi cinque turni: Como, Lazio, Torino, Milan e Roma. In risalita la Juventus dopo l'esonero di Tudor: due successi consecutivi dopo aver conquistato un solo punto nelle tre precedenti partite. Non sa vincere l'Atalanta di Ivan Juric: quattro pareggi e una sconfitta in questo lasso di tempo.
In coda a questa graduatoria c'è la Fiorentina: un pareggio e quattro sconfitte. Poco meglio Hellas Verona, Parma e Cagliari. Di seguito il dato delle venti squadre di Serie A.
Inter 12 punti nelle ultime cinque gare di campionato
Bologna 11 punti
Napoli 10 punti
Como 9 punti
Lazio 9 punti
Torino 9 punti
Milan 9 punti
Roma 9 punti
Udinese 8 punti
Juventus 7 punti
Lecce 7 punti
Sassuolo 7 punti
Cremonese 5 punti
Atalanta 4 punti
Genoa 4 punti
Pisa 4 punti
Hellas Verona 2 punti
Parma 2 punti
Cagliari 2 punti
Fiorentina 1 punto
