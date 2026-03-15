Lecce, Sticchi Damiani: "Spiace per il ko, ma è irrilevante rispetto allo stato di salute di Banda"

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, dopo la sconfitta contro il Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni al Nuovo Quotidiano di Puglia, soffermandosi innanzitutto sul malore di Lameck Banda: "La sconfitta è irrilevante rispetto allo stato di salute di Banda". Il giocatore ora sta bene ed è stato dimesso.

Il presidente si è espresso così poi sul match: "Peccato per come è finita. La squadra ha giocato un primo tempo straordinario, trovando la rete del vantaggio e sfiorando anche il raddoppio. Il nostro portiere Falcone non ha subito tiri in porta. Sarei stato curioso di vedere come sarebbe finita se Coulibaly fosse rimasto in campo fino alla fine. Purtroppo, la sua sostituzione forzata ha fatto venire meno quell’equilibrio perfetto che si era venuto a creare in campo contro i campioni d’Italia. Gandelman, si sa, ha caratteristiche differenti e comunque pure lui ha dato tutto.

Mi spiace per la sconfitta ma sono comunque soddisfatto della prestazione, la squadra sta crescendo di partita in partita grazie al lavoro di mister Di Francesco".