Szczesny: "Il primo anno al Barça ho giocato gratis. Quello che guadagnavo lo versavo alla Juve"

L'ex portiere di Roma e Juve Wojciech Szczesny ha concesso un'intervista a GQ, edizione polacca, spiegando la sua sorprendente scelta di ritirarsi dal calcio giocato dopo l'addio alla Juve, che ha poi ritrattato: "Non è che avessi perso la passione per il calcio… Semplicemente non ero entusiasta delle offerte. I club nella top ten mi hanno fatto delle proposte, ma non si trattava di aumentare il mio ingaggio. Non volevo giocare solo per soldi".

Sul primo anno al Barca ha detto:

"Tre giorni prima di annunciare il mio ritiro, ho anche detto a Robert Lewandowski che non volevo più giocare per nessun club a meno che non si parlasse del Barcellona. Quando mi hanno chiamato, probabilmente sapevano di potermi convincere. Ho giocato la mia prima stagione al Barcellona gratuitamente. Quello che ho ricevuto dal Barcellona è stato esattamente quello che ho dovuto restituire alla Juve per aver rescisso anticipatamente il mio contratto".