Torino, per Simeone suonano le sirene argentine: Coudet lo ha chiesto al Boca Juniors

Il ritrovato Giovanni Simeone, grande protagonista del successo di venerdì contro il Parma, fa gola anche in patria: secondo Tuttosport a cercarlo è soprattutto il Boca Juniors. La società di Buenos Aires a inizio marzo ha ingaggiato come nuovo allenatore Eduardo Coudet e una delle richieste fatte dal tecnico per l’estate è proprio il Cholito: lo considera il giocatore ideale per rinforzare il reparto offensivo.

Ma per il Torino il Cholito è il centravanti del futuro

In casa Torino non sembra però esserci, almeno per il momento, particolare interesse a imbastire una trattativa per la cessione dell’argentino: in estate è stato acquistato con l’idea di farlo diventare il centravanti granata per diverse stagioni e i piani non sono cambiati neppure con il cambio di direttore sportivo avvenuto a dicembre. È inoltre difficile anche solo immaginare che l’allenatore che si siederà sulla panchina del Toro a luglio, chiunque dovesse essere, non possa essere contento di poter avere a disposizione un attaccante come il Cholito.