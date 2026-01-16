TMW
Torino, Simeone e Ismajli anche oggi hanno lavorato a parte: c'è prudenza per la Roma
Tutto come ieri in casa Torino. Decisivo l’allenamento di domani pomeriggio per valutare le condizioni di Giovanni Simeone e Ardian Ismajli, che anche oggi hanno svolto lavoro differenziato.
Lo staff medico monitora la situazione, ma solo la seduta di domani chiarirà le reali possibilità di recupero in vista della gara di domenica contro la Roma. Al momento resta prudenza, con le decisioni che verranno prese a ridosso della partita.
