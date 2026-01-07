Torino, Ismajli: "Partita straordinaria contro il Verona, oggi altra occasione per vincere"
Il difensore del Torino Ardian Ismajli ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro l’Udinese valido per la 19^ giornata di Serie A.
Le sue dichiarazioni: "Col Verona abbiamo fatto una partita straordinaria e meritato i tre punti. Oggi è un'altra occasione per vincere, ma in Serie A non è mai facile e tutti possono fare punti. Siamo pronti e speriamo di fare bene come a Verona".
