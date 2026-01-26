Torino, si ferma Ismajli: distrazione ai flessori della coscia, out almeno un mese
In casa Torino si ferma Ardian Ismajli. Come fa sapere il club granata il centrale albanese si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato un interessamento distrattivo parziale ai flessori della coscia destra. Di seguito la nota del club granata:
"Il Torino Football Club comunica che il calciatore Ardian Ismajli è stato sottoposto ad accertamenti strumentali. Gli esami hanno evidenziato un interessamento distrattivo parziale ai flessori della coscia destra.
La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio".
Il giocatore, secondo quanto raccolto da TMW, dovrà stare fuori almeno un mese.
