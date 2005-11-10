Trasferte sold out, ma l'Olimpico tornerà semivuoto. E il derby? Lazio, ora il dilemma protesta

La protesta dei tifosi della Lazio produce un'immagine tanto particolare quanto potente: stadi pieni in trasferta e un Olimpico semivuoto per la contestazione nei confronti di Lotito. Al Mapei Stadium sono stati oltre 10mila i sostenitori biancocelesti presenti, trasformando la trasferta di Reggio Emilia in una vera festa di tifo nonostante il giorno feriale e l'orario poco comodo. Una mobilitazione che ha ormai attirato anche l'attenzione internazionale: della particolare forma di protesta laziale si sono occupati negli ultimi mesi BBC, L'Équipe, CNN e New York Times. Da Bologna in avanti tutte le trasferte sono andate sold out e proprio a Reggio Emilia il grande seguito del pubblico ha accompagnato anche un risultato storico sul campo, con la quinta vittoria consecutiva della Lazio lontano da Roma.

Lazio-Roma, il Pack 3 mette i tifosi davanti a un dilemma

La situazione - scrive il Corriere dello Sport - potrebbe però complicarsi in vista del derby del 13 dicembre, unica partita per la quale già in estate era stata annunciata una deroga alla protesta. Dalle 11 di domani la Lazio metterà infatti in vendita il "Pack 3", pacchetto che consente di assicurarsi subito il posto per la stracittadina ma comprende obbligatoriamente anche Lazio-Lecce del 21 novembre e Lazio-Atalanta del 6 dicembre. Proprio qui nasce il dilemma: acquistarlo permetterebbe ai tifosi di garantirsi immediatamente il derby e ridurrebbe anche la disponibilità residua al momento della vendita libera, ma significherebbe comprare contemporaneamente i biglietti per due gare nelle quali, qualora la protesta proseguisse senza variazioni, il tifo organizzato dovrebbe continuare a disertare l'Olimpico.

Pack 3 da 79 euro, intanto contro il Cagliari continua la contestazione

Il quotidiano spiega che il pacchetto partirà dai 79 euro per Curva Nord e Distinti Nord, passando dai 110 euro della Tevere Parterre Laterale fino ai 670 della Tribuna d'Onore. La vendita resterà aperta fino alle 23.59 dell'8 novembre. Intanto si chiude oggi la prima fase riservata a circa 4.500 abbonati: gli Aquilotti 2026-27, per i quali il derby non era compreso nell'abbonamento, possono acquistare il proprio posto a 10 euro, mentre per gli abbonati di Distinti Sud Est e Curva Maestrelli è prevista la possibilità di scegliere una collocazione alternativa. Domenica, invece, la Lazio tornerà all'Olimpico contro il Cagliari: la prevendita resta in linea con le precedenti gare interne, con circa 4mila biglietti venduti e una contestazione che finora non ha mostrato segnali di cedimento.