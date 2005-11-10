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Marino sulla Salernitana: "Ko di Picerno clamoroso. Facile immaginare avrebbe pagato Cosmi"TMW
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Luca Bargellini
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Oggi alle 09:04Serie C
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29.10.2026 09:04Serie C
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© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Ospite delle colonne di TuttoMercatoWeb.com, all'interno della rubrica 'A Tu per Tu', Pasquale Marino, tecnico di lunga data ed ex Salernitana, ha commentato il momento della formazione campana in Serie C, fresca dell'esonero di Serse Cosmi dalla guida della Prima Squadra:
"Da fuori è difficile parlare. Salerno è una grande piazza, perdere a Picerno è stato clamoroso. Paga sempre l'allenatore. L'anno scorso la squadra era partita meglio, quest'anno non s'è ripetuta. Una piazza come Salerno pretende tanto. Era facile prevedere che potesse verificarsi l'esonero".
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