Inter e Roma chiamate a trasferta difficili: la 3ª giornata di Women's Champions League

Riprende questo pomeriggio la Women’s Champions League con due italiane in campo chiamate a difficili sfide in trasferta. La Roma, ancora alla ricerca della prima vittoria in Europa, infatti andrà a Londra a sfidare il Chelsea dell’ex Giulia Dragoni sognando un aggancio in classifica. Sarà questa la gara che aprirà la terza giornata assieme a Servette-OH Leuven e soprattutto Bayern Monaco-Real Madrid dove un’altra italiana, Arianna Caruso, sarà la grande ex di turno. In serata invece toccherà all’Inter scendere in campo su terreno di quel Lione che è attualmente è a quota quattro come le nerazzurre. Sempre in serata andrà in scena la sfida fra Arsenal e Benfica.

Domani invece sarà il turno di una Juventus in crisi in campionato che a Vienna andrà alla caccia della seconda vittoria stagionale in Europa che potrebbe significare un passo importante in ottica passaggio del turno. Le altre sfide che chiuderanno la giornata saranno Paris FC-Hacken, Manchester City-Paris Saint Germain, Koge-Barcellona.

Programma e risultati della 3ª giornata di Women’s Champions League

Mercoledì 28 ottobre

Ore 18:45

Chelsea-Roma

Bayern Monaco-Real Madrid

Servette-OH Leuven

Ore 21:00

Arsenal-Benfica

Lione-Inter

Giovedì 29 ottobre

Ore 18:45

Austria Vienna-Juventus

Paris FC-Häcken

Ore 21:00

HB Køge-Barcellona

Manchester City -Paris Saint-Germain

La classifica

Barcellona 6

Lione 4

Paris Saint-Germain 4

Bayern Monaco 4

Arsenal 4

Inter 4

Chelsea 4

Koge 3

Juventus 3

Benfica 3

Manchester City 2

Real Madrid 2

Austria Vienna 1

Paris Fc 1

OH Leuven 1

Roma 1

Hacken 0

Servette 0