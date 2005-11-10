29 ottobre 1995, il primo gol in A di Filippo Inzaghi. Che sbaglia a tirare (ma poi segna)
Andrea Losapio
Il 29 ottobre del 1995, allo stadio Ennio Tardini di Parma, c'è ospite il Piacenza. Da una parte i ducali mandano in panchina Hristo Stoichkov, che entrerà solamente all'ottantesimo per Melli, ma hanno Sensini e Couto nella quota stranieri. Zero invece per il Piacenza made in Italy di Gigi Cagni, con Turrini e Piovani che giocano da esterni nel 4-5-1 che si può trasformare in un 4-3-3 alla bisogna.
Il primo di Filippo Inzaghi
La pratica Piacenza non è per niente semplice, perché per due volte il Parma va in vantaggio - doppietta di Zola, una su punizione magistrale - ma poi viene raggiunto prima dalla rete di Angelo Carbone, poi dal rigore di Caccia a dieci dalla fine. Pochissimo dopo però proprio Stoichkov si francobolla a Rossini che, per non farlo andare via, lo abbatte per il secondo giallo. Forse anche per questo al novantesimo, su discesa di Di Chiara, Filippo Inzaghi si trova solissimo davanti a Taibi: tiro al volo che rimbalza sul proprio corpo e gli lascia lì il secondo tentativo per il primo gol in Serie A. Il manifesto di Superpippo, uno che flirterà con il pallone per tutta la sua carriera.
Parma - Piacenza 3-2
Marcatori: 23’ Zola, 53’ Carbone, 61’ Zola, 82’ Caccia, 90’ F. Inzaghi
PARMA
Bucci; Mussi, F. Cannavaro, Sensini, F. Couto (68’ Brambilla), Di Chiara; Crippa (87’ F. Inzaghi), G. Pin, D. Baggio; Zola, Melli (80’ Stoichkov).
Allenatore: Nevio Scala
PIACENZA
Taibi; Polonia, Rossini, Lucci, Lorenzini (80’ Maccoppi); Turrini (46’ Cappellini), A. Carbone, Corini (71’ Moretti), Di Francesco, Piovani; Caccia.
Allenatore: Luigi Cagni