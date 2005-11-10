Conte di nuovo alla Juventus? Tutti i motivi per cui dovrebbe accettare

La Juventus è una polveriera. La sconfitta contro il Genoa ha annullato i progressi fatti nel primo tempo di Lecce e la gara contro il Napoli allo Stadium di domenica sera ha tutta l'aria di essere l'ultima spiaggia per Luciano Spalletti. In caso di ko il tecnico sarebbe appeso a un filo e già da adesso iniziano a circolare i nomi dei possibili sostituti. Uno di questi, il preferito soprattutto per i tifosi, è quello di Antonio Conte: ma l'allenatore salentino, che ha già guidato il club bianconero dal 2011 al 2014, dovrebbe accettare? Ecco i motivi per cui dovrebbe dire sì.

Il cuore bianconero

Conte, dopo l'addio alla Juventus, ha allenato Chelsea, Inter, Tottenham e Napoli, oltre alla Nazionale italiana, ma a prescindere da quelli che per alcuni sono stati dei veri e propri tradimenti, il suo cuore, anche per il lungo passato da calciatore, resta a strisce bianche e nere. Il primo motivo è proprio questo, perché al cuor non si comanda...

"Mi piacerebbe andare in un club che ha perso di vista la sua storia"

Di recente lo stesso Antonio Conte, ha rilasciato un'intervista nella quale ha fatto un riferimento chiaro a quella che sarebbe la sua volontà per la prossima squadra da allenare. Riferimenti che portano a pensare anche alla possibile voglia di tornare sulla panchina della Juventus: "Ci sono molti club che hanno in qualche modo perso di vista la propria storia. Mi piacerebbe andare in uno di questi club per rispolverare quella storia e farla risplendere ancora una volta".

L'ennesima sfida da underdog della sua carriera

Subentrare in corso d'opera, altro riferimento fatto nella stessa intervista citata poco fa ("Se ne valesse la pena valuterei anche di entrare a stagione in corso") gli permetterebbe di iniziare una nuova avventura non da favorito e nella sua carriera da allenatore non sarebbe la prima volta. Conte ha dimostrato di poter fare la differenza anche quando parte nella posizione di underdog.

Accettare adesso per non rischiare di perdere il treno Juventus

Dovesse arrivare adesso la chiamata della Juventus Conte sarebbe in pratica "costretto" ad accettare se la sua intenzione fosse davvero quella di tornare ad allenare la Juventus. In caso contrario perderebbe il treno, visto che difficilmente potrebbe essere richiamato anche a fine stagione.