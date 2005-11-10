Serie B, la Top11 della 9ª giornata: prima delizia di Topalovic. Silipo fa sognare

La Top11 della 9ª giornata di Serie B arriva al termine di un turno pieno di gol e di finali al cardiopalma. Il Palermo resta in vetta a quota 23 nonostante il 3-3 di Pisa, dove aveva ribaltato lo 0-2 iniziale prima di farsi riprendere da Marras, mentre il Modena sale al secondo posto grazie al colpo di Vicenza firmato da Belotti e Ambrosino. Cade il Mantova contro la Cremonese, ma crescono Ascoli e Padova, e a fare la differenza sono anche i colpi nel finale di Carrarese, Avellino e Hellas Verona.

Questa la Top11 della 9ª giornata di Serie B secondo le pagelle di TMW (modulo 4-3-1-2):

Sorrentino (Padova) 6.5 - Chiamato in causa pochissime volte ma il portiere regala sicurezza al reparto e si vede dall'atteggiamento: l'uscita a valanga su Veroli è la fotografia di un leader.

Zappa (Hellas Verona) 6.5 - Presenza costante sulla fascia destra dove spinge con grande continuità. Pennella un assist perfetto per Ekuban e accompagna la manovra offensiva con ottimo piglio.

Baschirotto (Cremonese) 7.0 - Leader assoluto della difesa della Cremonese, e non solo.

Peda (Palermo) 6.5 - Partita non perfetta sul piano difensivo ma impreziosita dalla bella rete del 2-2, risolve una mischia in area lasciando partire un tiro imparabile. Nella ripresa cresce dopo una prima frazione in sofferenza.

Moruzzi (Avellino) 6.5 - Tanta corsa e spinta sulla fascia, completando una buona prestazione con diversi cross interessanti non sfruttati dai compagni

Thorsby (Cremonese) 7.0 - Uomo ovunque: è dappertutto sia quando si difende che quando si attacca.

Saporiti (Empoli) 7.0 - Faro nella tempesta di una squadra alla deriva. Da solo tiene in apprensione tutto il Cesena, la gioia personale è l’unica nota lieta.

Topalovic (Carrarese) 7.5 - Legge alla grandissima l’idea di Rouhi, lucidissimo e letale davanti il portiere. Il primo goal è pesantissimo e nel recupero si concede anche l’assist.

Silipo (Ascoli) 7.0 - Nel primo tempo lo cerca, nel secondo trova il gol. Il migliore tra i suoi, senza dubbio.

Ambrosino (Modena) 7.5 - Il gol della vittoria è pesantissimo. Tre punti di cattiveria.

Buso (Catanzaro) 7.0 - Entra benissimo e segna la rete del pareggio.