Conte di nuovo alla Juventus? Tutti i motivi per cui non dovrebbe accettare

Giornate di riflessioni in casa Juventus, dopo la sconfitta a Marassi contro il Genoa. La posizione di Luciano Spalletti è in bilico e la gara contro il Napoli, in programma per domenica all'Allianz Stadium, rischia di essere davvero decisiva per il futuro dell'allenatore di Certaldo. In caso di esonero una delle possibilità per la sua sostituzione è quella che porta al nome di Antonio Conte, che dovrebbe però decidere se accettare o meno, visto il caos che regna in casa bianconera. Ecco i motivi per cui non dovrebbe accettare.

Rosa non all'altezza

Le colpe di Spalletti ci sono, senza dubbio, ma la rosa a sua disposizione è stata costruita male e ha lacune evidenti. Antonio Conte riuscirebbe a colmarle da solo? Difficile, molto difficile. Servirebbe un miracolo, visto che manca il centravanti, il centrocampo è leggero e tanti giocatori sono la brutta copia di loro stessi.

Il rischio di rovinare la sua storia con la Juve

Accettare di tornare sulla panchina della Juventus sarebbe complicato anche per il suo passato glorioso in bianconero avuto sia da calciatore che da allenatore. In caso di fallimento in quella che sarebbe la sua seconda avventura da tecnico significherebbe macchiare la sua storia con la società torinese.

Pochi soldi per fare mercato a gennaio

Colmare le lacune evidenti della rosa sarà possibile soltanto in minima parte durante il mercato di gennaio: questo perché il budget a disposizione della dirigenza non sarà di primo livello. Negli ultimi anni sono stati sperperati tanti milioni di euro e l'ennesimo aumento di capitale indica che non ci sarà la possibilità di spendere molto nella finestra di riparazione.

Prendere una squadra in corsa è spesso un pericolo

Nonostante lo stesso Antonio Conte abbia parlato della sua voglia di poter prendere un club a stagione in corso, è innegabile che farlo sarebbe comunque un rischio. Il tecnico salentino ne è consapevole, ma dovrebbe comunque pensare alle conseguenze.