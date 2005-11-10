L'uomo copertina dell'Inter non è Lautaro. E non è merito di Zidane

Trascinatore. Marcus Thuram e non Nicolò Barella, non Lautaro Martinez, non Alessandro Bastoni ma Marcus Thuram. E' il francese l'uomo copertina di quest'Inter di Christian Chivu. Per qualità ma anche per quantità. Perché adesso ha il piglio e il carattere del leader, cosa che in passato aveva avuto solo a tratti. Ora no: ha preso la formazione (in difficoltà!) sulle spalle e l'ha ribaltata. Soprattutto nei momenti che contano...

Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com in compagnia di Marco Conterio

Chivu su Thuram

Nel corso della conferenza stampa che ha seguito la rimonta all'ultimo respiro contro la Fiorentina il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, si è soffermato a parlare di Marcus Thuram, autore del gol del momentaneo 1-1.

Ci dice come ha fatto a trasformare Thuram in quello che stiamo vedendo oggi?

"Non so se è merito mio o di Zidane. Tira fuori la sua leadership, in un momento dove manca Lautaro si prende le sue responsabilità. Ha avuto tre settimane per lavorare con noi, ha avuto anche una settimana di riposo. Per questo dicevo non so se è merito di Zidane. Anche con 90 minuti alle spalle oggi al 100esimo entrava in area con una ferocia devastante, quando ti punta c'è sempre il rischio che ti salti o che succeda qualcosa. Quando entra e ti punta con quella velocità c'è sempre il rischio che ti segni. Gli abbiamo dato qualche giorno di riposo".