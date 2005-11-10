Serie B, i migliori attaccanti dopo la 9ª giornata: Belotti corre, Mosquera insegue

Serie B, i migliori attaccanti dopo la 9ª giornata: Belotti corre, Mosquera insegueFocus TMW
Luca Bargellini
La 9ª giornata di Serie B va in archivio con una serie di gare piene di gol e di finali al cardiopalma. Il Palermo resta in vetta a quota 23 nonostante il 3-3 di Pisa, dove aveva ribaltato lo 0-2 iniziale prima di farsi riprendere da Marras, mentre il Modena sale al secondo posto grazie al colpo di Vicenza firmato da Belotti e Ambrosino. Cade il Mantova contro la Cremonese, ma crescono Ascoli e Padova, e a fare la differenza sono anche i colpi nel finale di Carrarese, Avellino e Hellas Verona.
Dopo ogni turno del campionato cadetto torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto. Questa la classifica dei migliori attaccanti del campionato cadetto dopo la nona giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:
Classifica Attaccanti
1. Belotti (Modena) 7.25 (6)
2. Mosquera (Hellas Verona) 7.00 (5)
3. Ambrosino (Modena) 6.72 (9)
4. Johnsen (Palermo) 6.72 (9)
5. Shpendi (Cesena) 6.67 (9)