Roma e Lazio, chi gioca meglio ora? Il commento degli opinionisti

La Lazio vola in testa alla classifica, la Roma insegue. Le due squadre della Capitale vincono e convincono, ma ad oggi chi esprime il miglior calcio? Ecco cosa hanno detto gli opinionisti della radio di Tuttomercatoweb.com.

Stefano Impallomeni: "Palla a terra la Lazio mi piace molto, gioca il miglior calcio in Italia. C'è una bella alchimia. La Roma come solidità e struttura, come interpreta la partita, è più matura della Lazio".

Pino Capua: "Non si può dire, sono due belle realtà. La Lazio è una sorpresa, la Roma una conferma. La Roma dà sempre la sensazione che in un modo o nell'altro la vince. La Lazio ti sorprende sempre".

Massimo Caputi: "Difficile dirlo. Credo che la Lazio, che è una sorpresa, gioca un gran bel calcio. La Roma è quella dello scorso anno, con una consapevolezza che la rende forte e difficile da battere".

Gianluca Teodori: "Due concetti di calcio simili nel risultato. Per il momento danno lo stesso risultato, vedremo alla lunga. La Roma di Gasperini viene da lontano, la Lazio è una germinazione spontanea che vedremo dove porterà".

Andrea Cocchi: "Sono due squadre che giocano un ottimo calcio dal punto di vista estetico. Sono due stili diversi. Vedendo la Lazio mi piace tantissimo la qualità del calcio offensivo che esprime. E' una squadra che sa lavorare bene sul campo, l'inserimento delle mezzali è straordinaria. Bene le sovrapposizioni dei due esterni bassi, in più la squadra tiene una difesa piuttosto alta e molto brava nel riaggredire. Io la trovo veramente una grande sorpresa, rispetto a quanto si pensava a inizio stagione. La Roma gioca uomo su uomo, ha una qualità enorme anche dalla panchina, a cui mancano anche dei titolari ora".

Ricky Buscaglia: "Gattuso è più avanti rispetto a Gasperini un anno fa, perché Gasperini non aveva gli uomini per la sua idea di calcio, Gattuso ha ereditato da Sarri un paio di concetti che applica e che la squadra già aveva. Ora verticalizza di più, ha una squadra più alta, che può dare fastidio a tutti ma gli manca ancora il piano B. Non ha le coppe ora, quindi può tenere una condizione eccellente, a duemila all'ora è una top, ma quando deve rallentare gli manca ancora qualcosa".

Giuseppe Pancaro: "Questa Lazio è bellissima, è un rullo compressore. Col Sassuolo dopo un quarto d'ora era avanti di due gol e mostra una forza impressionante. La Lazio ha poca pressione rispetto alla Roma e alle altre, costruite per un campionato di vertice. Lavoro straordinario di Gattuso, soprattutto nell'acquisto di certi giocatori. Oggi la squadra vince, convince ed è anche forte nell'organico. Godiamocela e speriamo duri più a lungo possibile".

Fabrizio Romondini: "Mi diverte sempre la Roma per come gioca, ha la propria identità, vanno tutti in gol. Però devo dire che mister Gattuso ha dato la propria identità alla Lazio, che in partenza aveva fatto male e poteva essere un boomerang negativo. Oggi la Lazio invece va in campo spensierata, gioca bene. Sono sullo stesso piano".

Fabrizio Ferrari: "La Lazio riesce a fare risultati ma dò più fiducia a Gasperini nel lungo periodo. Adesso con i giocatori che ha sta dando una continuità".