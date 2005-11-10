Women’s Champions League, 3ª giornata: crollo dell'Inter a Lione. Tennistico risultato
Claudia Marrone
Si è nuovamente alzato il sipario sulla Women’s Champions League, giunta alla 3ª giornata, che quest'oggi ha visto in campo due squadre italiane, la Roma nel pomeriggio e l'Inter questa sera; mercoledì sfortunato per le nostre formazioni, perché dopo il ko inglese delle giallorosse, è arrivato anche quello della squadra lombarda, decisamente molto più pesante. Il Lione si è imposto 6-0, risultato - questo - che deve far nascere serie riflessioni sul lavoro che c'è da fare per equiparare il calcio italiano a quello europeo.
È quindi tutto in mano alle Juventus, che scenderà in campo domani per la sfida all'Austria Vienna, in programma alle 18.45.
Programma e risultati della 3ª giornata di Women’s Champions League
Già giocate
Chelsea-Roma 2-0
51' Carpenter, 89' Buchanan
Bayern Monaco-Real Madrid 2-2
7' Athenea (R), 22' Beerensteyn (B), 31' Imade (B), 52' Tanikawa (B)
Servette-OH Leuven 5-1
16' e 58' Hernández (S), 38' e 44' Marinelli (S), 82' Conijnenberg (OL), 83' Joana Marchão (S)
Arsenal-Benfica 4-0
39', 66 e 79' [rig.] Russo, 90'+2 Foord
Lione-Inter 6-0
18' e 45' Katoto, 59' Yohannes, 69', 76' e 90'+4 Becho
Giovedì 29 ottobre
Ore 18:45 - Austria Vienna-Juventus
Ore 18:45 - Paris FC-Häcken
Ore 21:00 - Koge-Barcellona
Ore 21:00 - Manchester City-Paris Saint-Germain
La classifica
Lione 7
Chelsea 7
Barcellona 6*
Bayern Monaco 5
Paris Saint-Germain 4*
Arsenal 4
Inter 4
Koge 3*
Juventus 3*
Real Madrid 3
Benfica 3
Servette 3
Manchester City 2*
Austria Vienna 1*
Paris Fc 1*
Roma 1
OH Leuven 1
Hacken 0*
* una gara in meno