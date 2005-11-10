Da MVP dell'Inter a riserva nel derby in 5 mesi? Dimarco non ha più il posto assicurato

Sono passati 5 mesi dal premio di MVP del campionato 2025-2026 che la Lega Serie A ha assegnato a Federico Dimarco, ma sembra che di tempo ne sia trascorso molto, molto di più. L'esterno sinistro dell'Inter è stato capace di fornire 18 assist e segnare 7 gol in 35 partite, più una rete in Champions League, che portano il suo bottino a un livello decisamente soddisfacente. Adesso però è fermo a 2 passaggi decisivi in 11 gare e il suo rendimento è calato notevolmente.

Non ha più il posto assicurato

Ciò che è successo a Carlos Augusto è invece l'esatto opposto, visto che il brasiliano è già a quota 4 centri e 2 assist in appena 618 minuti, spalmati su 9 incontri. In più a Venezia ha recuperato il pallone che ha avviato l'azione dello 0-1 e propiziato l'autogol dello 0-2. Dimarco è un titolarissimo dell'Inter, un simbolo e una bandiera in un calcio che ormai ne produce sempre meno, ma oggi l'ex Monza offre più garanzie e rinunciarci appare decisamente complicato. L'alternativa potrebbe essere quella di impiegarlo braccetto nella difesa a 3, ma in quel modo a farne le spese sarebbe Bastoni e non è l'ipotesi più probabile.

Chivu e l'analisi nel post-gara

Mancano 2 giorni al derby contro il Milan, ma il dubbio resta e per Dimarco si profila una possibile panchina. Il tecnico nerazzurro ha elogiato Carlos Augusto al termine del match vinto a Venezia: "Sta facendo bene, oggi abbiamo scoperto durante la gara che non stava bene: aveva un problema allo stomaco per un virus intestinale che gira. Ma non sono scuse: il ragazzo è applicato, dà sempre il meglio. Ci ha dato una grossa mano ultimamente, come tutti quelli che si sono messi a disposizione del gruppo. Siamo contenti di quello che sta facendo: ci dà energia, forza, velocità, gol, assist. Siamo contenti".