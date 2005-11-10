Women’s Champions League, 3ª giornata: la Juve è chiamata a risollevare le sorti dell'Italia
Claudia Marrone
Nel pomeriggio di ieri, si è alzato il sipario sulla 3ª giornata della Women’s Champions League, che ha segnato un mercoledì nero per le squadre italiane in campo: se la Roma è uscita con soli due gol subiti dal Chelsea, la figura dell'Inter è stata discutibile, perché in Francia si è chiuso il match con un punteggio tennistico. Il Lione si è infatti imposto 6-0 sulla compagine di David Sassarini, che brilla nel campionato italiano ma, come comunque tutte le squadre nostrane, fatica a decollare in Europa.
Le speranze italiane si riversano dunque tutte sulla Juventus, che scenderà in campo alle ore 18.45 per la sfida all'Austria Vienna.
Programma e risultati della 3ª giornata di Women’s Champions League
Già giocate
Chelsea-Roma 2-0
51' Carpenter, 89' Buchanan
Bayern Monaco-Real Madrid 2-2
7' Athenea (R), 22' Beerensteyn (B), 31' Imade (B), 52' Tanikawa (B)
Servette-OH Leuven 5-1
16' e 58' Hernández (S), 38' e 44' Marinelli (S), 82' Conijnenberg (OL), 83' Joana Marchão (S)
Arsenal-Benfica 4-0
39', 66 e 79' [rig.] Russo, 90'+2 Foord
Lione-Inter 6-0
18' e 45' Katoto, 59' Yohannes, 69', 76' e 90'+4 Becho
Giovedì 29 ottobre
Ore 18:45 - Austria Vienna-Juventus
Ore 18:45 - Paris FC-Häcken
Ore 21:00 - Koge-Barcellona
Ore 21:00 - Manchester City-Paris Saint-Germain
La classifica
Lione 7
Chelsea 7
Barcellona 6*
Bayern Monaco 5
Paris Saint-Germain 4*
Arsenal 4
Inter 4
Koge 3*
Juventus 3*
Real Madrid 3
Benfica 3
Servette 3
Manchester City 2*
Austria Vienna 1*
Paris Fc 1*
Roma 1
OH Leuven 1
Hacken 0*
* una gara in meno