Women’s Champions League, 3ª giornata: la Juve è chiamata a risollevare le sorti dell'Italia

Nel pomeriggio di ieri, si è alzato il sipario sulla 3ª giornata della Women’s Champions League, che ha segnato un mercoledì nero per le squadre italiane in campo: se la Roma è uscita con soli due gol subiti dal Chelsea, la figura dell'Inter è stata discutibile, perché in Francia si è chiuso il match con un punteggio tennistico. Il Lione si è infatti imposto 6-0 sulla compagine di David Sassarini, che brilla nel campionato italiano ma, come comunque tutte le squadre nostrane, fatica a decollare in Europa.

Le speranze italiane si riversano dunque tutte sulla Juventus, che scenderà in campo alle ore 18.45 per la sfida all'Austria Vienna.

Programma e risultati della 3ª giornata di Women’s Champions League

Già giocate

Chelsea-Roma 2-0

51' Carpenter, 89' Buchanan

Bayern Monaco-Real Madrid 2-2

7' Athenea (R), 22' Beerensteyn (B), 31' Imade (B), 52' Tanikawa (B)

Servette-OH Leuven 5-1

16' e 58' Hernández (S), 38' e 44' Marinelli (S), 82' Conijnenberg (OL), 83' Joana Marchão (S)

Arsenal-Benfica 4-0

39', 66 e 79' [rig.] Russo, 90'+2 Foord

Lione-Inter 6-0

18' e 45' Katoto, 59' Yohannes, 69', 76' e 90'+4 Becho

Giovedì 29 ottobre

Ore 18:45 - Austria Vienna-Juventus

Ore 18:45 - Paris FC-Häcken

Ore 21:00 - Koge-Barcellona

Ore 21:00 - Manchester City-Paris Saint-Germain

La classifica

Lione 7

Chelsea 7

Barcellona 6*

Bayern Monaco 5

Paris Saint-Germain 4*

Arsenal 4

Inter 4

Koge 3*

Juventus 3*

Real Madrid 3

Benfica 3

Servette 3

Manchester City 2*

Austria Vienna 1*

Paris Fc 1*

Roma 1

OH Leuven 1

Hacken 0*

* una gara in meno