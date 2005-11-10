Women’s Champions League, 3ª giornata: niente da fare per la Roma. Vince il Chelsea

Si è nuovamente alzato il sipario sulla Women’s Champions League, giunta alla 3ª giornata, con due italiane in campo chiamate a difficili sfide in trasferta: in attesa della Juventus in campo domani, questo pomeriggio è stata la volta della Roma, mentre più tardi toccherà all'Inter.

La compagine giallorossa, che era ancora alla ricerca della prima vittoria in Europa, rimanda nuovamente l'appuntamento, ma evita di subire la goleada: le inglesi del Chelsea vincono di misura. La problematica arriva dalla classifica, perché il Servette batte nettamente l'OH Leuven, e lascia le capitoline al penultimo posto della prima citata graduatoria; la terza gara pomeridiana, quella tra Bayern Monaco e Real Madrid, si è invece conclusa in parità, con le due formazioni che hanno terminato il match sul 2-2.

Programma e risultati della 3ª giornata di Women’s Champions League

Mercoledì 28 ottobre

Già giocate

Chelsea-Roma 2-0

51' Carpenter, 89' Buchanan

Bayern Monaco-Real Madrid 2-2

7' Athenea (R), 22' Beerensteyn (B), 31' Imade (B), 52' Tanikawa (B)

Servette-OH Leuven 5-1

16' e 58' Hernández (S), 38' e 44' Marinelli (S), 82' Conijnenberg (OL), 83' Joana Marchão (S)

Mercoledì 28 ottobre

Ore 21:00 - Arsenal-Benfica

Ore 21:00 - Lione-Inter

Giovedì 29 ottobre

Ore 18:45 - Austria Vienna-Juventus

Ore 18:45 - Paris FC-Häcken

Ore 21:00 - HB Køge-Barcellona

Ore 21:00 - Manchester City -Paris Saint-Germain

La classifica

Chelsea 7*

Barcellona 6

Bayern Monaco 5*

Lione 4

Paris Saint-Germain 4

Arsenal 4

Inter 4

Koge 3

Juventus 3

Real Madrid 3*

Benfica 3

Servette 3*

Manchester City 2

Austria Vienna 1

Paris Fc 1

Roma 1*

OH Leuven 1*

Hacken 0

* una gara in più