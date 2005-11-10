Women’s Champions League, 3ª giornata: niente da fare per la Roma. Vince il Chelsea
Claudia Marrone
Si è nuovamente alzato il sipario sulla Women’s Champions League, giunta alla 3ª giornata, con due italiane in campo chiamate a difficili sfide in trasferta: in attesa della Juventus in campo domani, questo pomeriggio è stata la volta della Roma, mentre più tardi toccherà all'Inter.
La compagine giallorossa, che era ancora alla ricerca della prima vittoria in Europa, rimanda nuovamente l'appuntamento, ma evita di subire la goleada: le inglesi del Chelsea vincono di misura. La problematica arriva dalla classifica, perché il Servette batte nettamente l'OH Leuven, e lascia le capitoline al penultimo posto della prima citata graduatoria; la terza gara pomeridiana, quella tra Bayern Monaco e Real Madrid, si è invece conclusa in parità, con le due formazioni che hanno terminato il match sul 2-2.
Programma e risultati della 3ª giornata di Women’s Champions League
Mercoledì 28 ottobre
Già giocate
Chelsea-Roma 2-0
51' Carpenter, 89' Buchanan
Bayern Monaco-Real Madrid 2-2
7' Athenea (R), 22' Beerensteyn (B), 31' Imade (B), 52' Tanikawa (B)
Servette-OH Leuven 5-1
16' e 58' Hernández (S), 38' e 44' Marinelli (S), 82' Conijnenberg (OL), 83' Joana Marchão (S)
Mercoledì 28 ottobre
Ore 21:00 - Arsenal-Benfica
Ore 21:00 - Lione-Inter
Giovedì 29 ottobre
Ore 18:45 - Austria Vienna-Juventus
Ore 18:45 - Paris FC-Häcken
Ore 21:00 - HB Køge-Barcellona
Ore 21:00 - Manchester City -Paris Saint-Germain
La classifica
Chelsea 7*
Barcellona 6
Bayern Monaco 5*
Lione 4
Paris Saint-Germain 4
Arsenal 4
Inter 4
Koge 3
Juventus 3
Real Madrid 3*
Benfica 3
Servette 3*
Manchester City 2
Austria Vienna 1
Paris Fc 1
Roma 1*
OH Leuven 1*
Hacken 0
* una gara in più